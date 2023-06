Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a nemá na to podmienky. Riešením by bola pomoc konkrétnej, sociálne slabšej skupine. V piatok to na tlačovej konferencii po rokovaniach so stavovskými a štátnymi organizáciami uviedol minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.

„Pokiaľ by sme mali dať finančnú podporu, tak skupine, ktorá je na to najviac odkázaná, a to sociálne slabej. Potrebujeme ale doplniť údaje od ministerstva práce,“ uviedol Bíreš s tým, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje v súčasnosti rôzne formy finančnej podpory. Je však potrebné zistiť, či sú dostatočné na to, aby pokryli cenovú politiku.

Analytická skupina

Upozornil tiež na to, že pri diskusiách so subjektami, ktoré sa venujú potravinám, sa otvorila otázka kreovania analytickej skupiny. Ukázalo sa totiž, že poskytované údaje si v niektorých oblastiach odporovali, alebo neboli v súlade. Analytická skupina by mala údaje všetkých subjektov podľa Bíreša analyzovať.

„Otázky, ktoré dnes vznikli, boli položené na tom, že informácie nie sú dostatočné medzi rezortami a podnikateľskou sférou. Sú ťažko aplikovateľné. Potravinová skupina pre analýzu potravinovej vertikály je dôležitá, a z tohto dôvodu sme sa zhodli ju aj kreovať," vyjadril sa Bíreš.

Materiál, ktorý spoločne na rokovaniach posúdili, pôjde podľa Bíreša na rokovanie vlády. Otázka cielenia pomoci zraniteľným skupinám je teda na rozhodnutí vlády.