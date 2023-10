Izrael po útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas a trojdňovej vlne násilia pozastavil ťažbu na plynovom poli Tamar pri južnom pobreží, kde operuje firma Chevron. Pole je hlavným zdrojom plynu pre izraelské elektrárne a priemysel.

Vláda bude hľadať alternatívne zdroje paliva. Podľa agentúry Reuters to uviedlo izraelské ministerstvo energetiky.

„V nadväznosti na vzniknutú situáciu nariadilo izraelské ministerstvo obrany dočasne pozastaviť dodávky zemného plynu z poľa Tamar,“uviedlo ministerstvo energetiky vo vyhlásení. „Energetické potreby hospodárstva budú zabezpečené alternatívnymi palivami. Energetika sa pripravuje na využitie alternatívnych palív pre napájanie svojich elektrární,“ dodal úrad.

V samostatnom vyhlásení ministerstvo energetiky uviedlo, že vláda premiéra Benjamina Netanjahua poverila ministra energetiky Jisraela Kaca, aby v najbližších dvoch týždňoch nariadil stav núdze v izraelskom energetickom sektore, ak to bude považovať za nevyhnutné. Takýto krok by vláde umožnil prideliť zemný plyn spotrebiteľom, pokiaľ by sa objavil nedostatok dodávok, oznámilo ministerstvo.

Chevron potvrdil, že dostal od ministerstva pokyn na uzavretie poľa. „Našou prioritou je bezpečnosť našich tímov, ľudí v mieste nášho pôsobenia, životného prostredia a našich zariadení,“ uviedla firma podľa agentúry AFP. Najväčšie izraelské podmorské plynové pole Leviathan je naďalej v normálnej prevádzke, dodal Chevron.