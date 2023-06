Izrael predbežne schválil rozvoj plynového poľa v blízkosti pásma Gazy. Bude si to však vyžadovať bezpečnostnú spoluprácu s palestínskou samosprávou a susedným Egyptom. Ak by uzavreli dohodu, znamenalo by to výraznú finančnú podporu pre palestínsku ekonomiku.

Projekt sa nazýva Gaza Marine. Úrad premiéra Benjamina Netanjahua uviedol, že pokrok v projekte bude závisieť od „zabezpečenia bezpečnostných a diplomatických potrieb štátu Izrael“.

Egypt a Izrael už roky ťažia plyn vo východnom Stredomorí. Ložisko Gaza Marine zostáva nevyužité v dôsledku politických sporov a konfliktu s Izraelom, ale aj pre ekonomické faktory. Odhaduje sa, že v Gaze Marine sa nachádza viac ako 28,3 miliardy metrov kubických zemného plynu. To je oveľa viac, ako je potrebné na zásobovanie palestínskych území. Časť tohto plynu by mohla byť určená aj na vývoz.

Palestínske úrady na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali. „Čakáme, kým sa dozvieme, na čom presne sa Izraelčania dohodli. Nemôžeme zaujať stanovisko na základe vyhlásenia pre médiá,“ povedal jeden z predstaviteľov palestínskej samosprávy.