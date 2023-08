Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia chce ísť do volieb ako občiansky kandidát. Svoje rozhodnutie oficiálne oznámil v stredu v rodnej Banskej Bystrici.

„Mojím hlavným cieľom je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, chcel by som niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje. Chcem ponúknuť moju skúsenosť z 30 rokov služby Slovenskej republike, nadstraníckosť a zároveň jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať,“ uviedol Korčok.

Podľa Korčoka Slovensko dlhé roky prešľapovalo na mieste a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa krajina vymanila zo stagnácie. V kampani chce hovoriť aj o téme vlastenectva a otázke ukotvenia Slovenska.

Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

Súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať.