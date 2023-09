Írske mliečne farmy sa obávajú, že budú musieť v nasledujúcich štyroch mesiacoch zredukovať svoje stáda. Tamojšia vláda totiž vyhlásila, že nie je šanca zvrátiť rozhodnutie EÚ o uplatňovaní prísnejších limitov pre emisie oxidov dusíka. Poľnohospodári tvrdia, že sa to dotkne približne troch tisícov producentov mlieka, čo by mohlo stáť írske vidiecke hospodárstvo takmer 240 miliónov eur, informuje denník Financial Times.

Hrozí, že výrobcovia budú musieť zredukovať stavy dojníc alebo si prenajať viac pôdy, aby splnili nové pravidlá EÚ. Problém spočíva aj v tom, že ceny mlieka klesajú a hodnota pôdy prudko stúpa. Minister poľnohospodárstva Charlie McConalogue farmárom povedal, že EÚ neustúpi od prísnejšieho stropu povolených úrovní organického dusíka, ktorý sa na farmách uvoľňuje z hnoja vyprodukovaného ich kravami. Prezident Asociácie írskych dodávateľov mlieka Pat McCormack uviedol, že vláda svojou „absurdnou kapituláciou“ Bruselu „predáva“ írsky mliekarenský priemysel v hodnote niekoľkých miliárd eur.

Írsko malo doteraz vďaka svojim klimatickým podmienkami miernejšie dusíkové limity zavedené v roku 1991. Vznikli však obavy, že priveľa dusíka sa dostáva do podzemných vôd a riek, kde môže spôsobiť úhyn rýb a znečistenie zdrojov pitnej vody. Írski farmári majú povolený limit až 250 kg dusíka na hektár, čo je výrazne viac ako 170 kg vo väčšine krajín EÚ. Ak sa kvalita vody nezlepší, Írsko bude musieť od roku 2024 klesnúť na 220 kg.

Komisár EÚ pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius povedal, že neexistuje „žiadna vyhliadka“ na zavedenie novej výnimky pre írskych farmárov. Najnovšie ukazovatele kvality vody v Írsku sa podľa neho dostatočne nezlepšili.

Miliónová strata

Kríza prichádza po tom, čo írski farmári, ktorí považujú mliekarenský a mäsový priemysel za ústredný bod národnej kultúry, zaútočili na Agentúru pre ochranu životného prostredia, ktorá v nedávnom príspevku na sociálnych sieťach vyzvala ľudí, aby jedli menej mäsa. Minulý rok varovala pred „alarmujúcim“ zhoršením kvality írskych ústí riek a pobrežných vôd.

Prezident Asociácie írskych farmárov Tim Cullinan povedal, že strop by mal „obrovské dôsledky pre írskych farmárov“. Tí už čelia výzvam na zníženie počtu kráv až o 200-tisíc, aby splnili ďalšie emisné ciele, kde Írsko výrazne zaostáva. T. Cullinan odhaduje, že postihnuté farmy prídu o zisk vo výške 6 522 až 18 336 eur. Predpovedá, že celková strata pre írske vidiecke hospodárstvo by mohla dosiahnuť až 236 miliónov eur.

Výkonný riaditeľ organizácie Friends of the Earth Ireland Oisín Coghlan na margo pravidiel týkajúcich sa oxidov dusíka povedal, že vplyvná farmárska lobby „predpokladala, že ako obvykle dostane, čo chce“, no nestalo sa. Napriek tomu je írska vláda opatrná a farmárov si rozhodne pohnevať nechce. V júni budúceho roka sa totiž budú konať voľby do europarlamentu a o necelý rok nato aj írske parlamentné voľby.