Čína si už nejaký čas vytvára stabilne uzavretú stenu pre svoju ekonomiku. Obmedzuje tak prístup ostatných krajín k rôznym databázam zahŕňajúcim registráciu spoločností, patenty a dokonca aj oficiálne štatistické ročenky, píše agentúra Bloomberg.

Najnovšie sa objavil prípad dátovej platformy Wind Information so sídlom v Šanghaji. Mnoho zahraničných think-tankov a výskumných firiem zistilo, že nemôžu obnoviť svoje predplatné. Spoločnosť ponúka okrem iného aj komplexné databázy o čínskej ekonomike. Užívatelia sa tak dozvedia, v akom stave je financovanie či priemyselný sektor.

Krok Windu obmedziť prístup do databáz je reakciou na rozšírený zákon o boji proti špionáži, ktorý minulý týždeň schválil čínsky zákonodarný zbor. Vláda sa pritom v posledných mesiacoch zaviazala otvoriť sa bez ohľadu na to, ako sa geopolitická situácia vyvíja. Preto nie je vhodné teraz prestať predávať dátové terminály zahraničným investorom. Jednoduchým vysvetlením môže byť, že Čína možno nechce, aby tieto cenné informácie skončili v nesprávnych rukách.

Avšak, kde je vôľa, tam je aj cesta. Aj keď Čína rozšíri svoj zoznam nevyhovujúcich subjektov, dobrý analytik môže stále dostať to, čo potrebuje. Napríklad si môže kúpiť sériu údajov spoločnosti Wind veľmi lacno na kanáloch elektronického obchodu. Napriek tomu je pre mnohých ľudí, dokonca aj pre tých, ktorí žijú v Hongkongu, čoraz ťažšie zistiť, čo robí Čína alebo jej spoločnosti.

Podobne už totiž nie je množné využívať ani firemné registračné databázy, ako sú Tianyancha alebo Qichacha. Je to znepokojujúce aj pre tých, ktorí sa snažia vyhýbať geopolitike. Pozrime sa na sektor nehnuteľností. Projekty spoločných podnikov sú v Číne bežné, čiastočne preto, že ceny pozemkov sú vysoké. Pred nákupom dolárových dlhopisov vývojárov však investori musia zistiť, kto sú títo partneri spoločného podniku. Sú to skutočné podniky, ktoré sa chcú podeliť o vysoké počiatočné kapitálové výdavky, alebo spriaznené strany, ktoré existujú len preto, aby pomohli zlepšiť finančné metriky staviteľov? Analytici sídliaci v Hongkongu to majú sťažené.

Vzhľadom na to, že Čína sa čoraz viac zatajuje, neoplatí sa obťažovať investovaním v krajine, pokiaľ nemáte tím dôveryhodných analytikov, ktorí sú rodení Číňania. Môžu za vás obísť veľký čínsky „firewall“, hoci s veľkým osobným rizikom.

Vysvetľuje to aj to, prečo mnoho globálnych fondov bolo na vedľajšej koľaji napriek veľkému znovuotvoreniu Číny koncom minulého roka. Vedia, že informačná čierna skrinka je obojstranná – pre niektorých je to výhoda a pre iných nevýhoda. A ukazuje, že investovanie v Číne zo vzdialenosti tisícok kilometrov je čoraz viac stratovým obchodom.