Akcie najväčšej švajčiarskej banky UBS zaznamenali v pondelok výrazný pokles a smerujú k najväčšiemu dennému prepadu od finančnej krízy v roku 2008 a najväčšiemu mesačnému poklesu zhruba za 25 rokov. Pritom práve preto, aby zabránila pokračovaniu prudkých výkyvov na trhoch, banka sa cez víkend dohodla na prevzatí druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse, ktorá sa dostala do problémov. Záchranný krok UBS však vyvolal pochybnosti medzi investormi, čo sa týka dlhodobého prínosu tohto kontraktu.

S výraznou podporou švajčiarskych úradov sa UBS dohodla v nedeľu na prevzatí Credit Suisse za iba zlomok jej trhovej hodnoty, keď UBS zaplatí za konkurenta 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,04 miliardy eur). V piatok na záver obchodovania dosahovala celková trhová hodnota Credit Suisse približne 8 miliárd dolárov (7,53 miliardy eur). To poukazuje na rozsah jej problémov, keďže pred šiestimi mesiacmi trhová hodnota banky predstavovala 13 miliárd dolárov.

Už po otvorení trhov akcie UBS klesli takmer o desatinu a neskôr pokles dosiahol 16 percent. Od začiatku marca tak akcie UBS stratili takmer 30 percent zo svojej hodnoty a smerujú k najväčšiemu mesačnému poklesu od septembra 1998.

„Týždeň je na finančných trhoch zjavne dlhá doba. Ak by UBS kupovala Credit Suisse za 3 miliardy CHF pred týždňom, považovalo by sa to za úžasný kontrakt. Teraz je to však menej jasné," povedal Johann Scholtz, analytik z Morningstar.

„Nasledujúce hodiny nám poskytnú lepší obraz o tom, či sa krízu podarilo zažehnať," dodal Ipek Ozkardeskaya, analytik zo Swissquote Bank.

„Teoreticky by sa kríza spojená s Credit Suisse ďalej šíriť nemala, keďže to, čo ju spôsobilo, bola kríza dôvery. Tá sa pritom UBS netýka," povedal Ozkardeskaya.

UBS by nakoniec mohla z kontraktu profitovať, domnieva sa Scholtz. „Táto banka je v omnoho lepšej pozícii na radikálnu reštrukturalizáciu biznisu Credit Suisse, než bola samotná Credit Suisse," povedal Scholtz.