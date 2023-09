Snaha centrálnych bánk o rozširovanie zlatých rezerv od roku 2022 prinútila investorov, aby takisto alokovali viac aktív do bezpečného prístavu, uviedla JPMorgan. Insider píše, že ich odhadovaná expozícia voči žltému kovu sa zvýšila na najvyššiu úroveň od roku 2012.



Po ruskej invázii na Ukrajinu chcú byť centrálne banky menej závislé od amerického dolára. Okrem toho, že je to základná svetová rezervná mena, slúži dolár aj ako zbraň proti Rusku, no zároveň je bremenom pre ostatné krajiny s veľkou expozíciou voči americkej mene.

Zatiaľ čo centrálne banky nakúpili v prvom štvrťroku 228,4 tony zlata (176-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku) JPMorgan uviedla, že ďalší vývoj je neistý. Čisté nákupy sa normalizovali na približne 100 ton. To však mohlo byť spôsobené turbulenciami na tureckom trhu so zlatom.



Hoci tento trend normalizácie môže byť len dočasný, pomohol by obnoviť tradičnejšiu rovnováhu medzi úrovňami ceny zlata a skutočnými výnosmi dlhopisov. Dopyt centrálnych bánk poháňal cenu komodity nad rámec toho, čo by priniesli reálne desaťročné výnosy štátnej pokladnice.



„Zatiaľ čo pred pandémiou boli toky zlata ETF komponentom dopytu, ktorý vykazoval najvyššiu koreláciu s cenami zlata, a teda najdôležitejším tokom, ktorý treba sledovať, po pandémii to boli toky centrálnej banky, ktoré vykazovali najvyššiu koreláciu so zlatom,“ dodáva JPMorgan.

Stredajšia správa Svetovej rady pre zlato varovala, že zlato môže začať slabnúť, pretože výnosy dlhotrvajúcich štátnych dlhopisov neustále rastú, čo je zvyčajne zlé znamenie pre zlato. Z tohto dôvodu jeho cena v auguste klesla o jedno percento. To takisto prispelo k odlevu globálnych zlatých ETF vo výške troch miliárd dolárov.