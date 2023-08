Spoločnosť súkromného kapitálu Roark Capital sa dohodla na prevzatí amerického reťazca reštaurácií s rýchlym občerstvením Subway. Reťazec, ktorý pôsobí aj na Slovensku, to oznámil v dnešnom oznámení. Cenu firmy nezverejnili, denník The Wall Street Journal (WSJ) ale začiatkom tohto týždňa s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že by cena mohla predstavovať 9,6 miliardy dolárov.

Subway je poprednou svetovou značkou rýchleho občerstvenia. Má viac ako 37-tisíc reštaurácií vo viac ako 100 krajinách. Je známy hlavne vďaka svojim sendvičom, ktorých zloženie si zákazníci môžu dotvoriť tesne pred nákupom. Viac ako 50 rokov firmu vlastnia dve rodiny zakladateľov.

Firma Subway vo februári oznámila, že skúma možnosti svojho predaja. Najala si za týmto účelom poradcov, aby jej s procesom pomohli. K predaju firmu donútili problémy so silnejúcou konkurenciou a rastúce náklady.

Podľa výskumnej spoločnosti Technomic je Subway ôsmym najväčším reštauračným reťazcom v USA. Tržby v 20 810 amerických reštauráciách vlani predstavovali 9,8 miliardy dolárov . V poslednom desaťročí sa ale spoločnosť potýkala s problémami, zatvárala obchody a jej franšízanti opúšťali systém, zatiaľ čo rástla konkurencia nových reťazcov so sendvičmi. V roku 2019 sa funkcie riaditeľa ujal John Chidsey, a to ako prvý riaditeľ, ktorý nepochádza z rodiny zakladateľov. Snaží sa vo firme presadiť zmeny.

Subway postupne zatvára pobočky v USA, ale expanduje v zahraničí. Od roku 2021 firma podpísala 15 zmlúv s franšízantmi v zahraničí, ktorí by mali otvoriť približne 9-tisíc reštaurácií. Jednou z nich je aj dohoda o otvorení 4-tisíc prevádzok v Číne v najbližších 20 rokoch, uviedol WSJ.

Firma Roark spravuje aktíva v hodnote 37 miliárd dolárov a nie je v investíciách do reštaurácií a potravinárstva nováčikom. Okrem iného má pod kontrolou firmu Inspire Brands, vlastníka reťazcov reštaurácií, medzi ktoré patria Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins a Buffalo Wild Wings.