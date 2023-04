Investície do amerického vesmírneho priemyslu klesli v prvom kvartáli o viac než 50 percent a dostali sa na najnižšiu úroveň za osem rokov. Investície do vesmírneho priemyslu v USA dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 2,2 miliardy dolárov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 to znamená pokles o 53 percent a najnižšiu hodnotu investícií za kvartál od roku 2015.

Prudké zníženie čerstvého kapitálu skomplikoval finančnú pozíciu viacerých firiem. Situáciu ešte zhoršil krach americkej banky Silicon Valley Bank, ktorá sa špecializovala na financovanie startupov, uviedla spoločnosť Space Capital.

Zhoršenie podmienok sa odrazilo na záujme investorov, dodal analytik Deutsche Bank Edison Yu. Ako povedal, v minulosti bol rizikový prah na investovanie do firiem vo vesmírnom priemysle omnoho vyššie. Vzhľadom na prudké výkyvy na trhu v poslednom období však rizikový apetít investorov klesol.