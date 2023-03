Niektoré luxusné tovary, ktoré podľa indexu luxusných investícií spoločnosti Knight Frank však dokázali v minulom roku v priemere priniesť vyššie výnosy ako inflácia, uviedol portál Statista.

Na vrchole tohto rebríčka bolo umenie s 29-percentným nárastom za 12 mesiacov. Tesne za ním sa umiestnili automobily s výnosom 25 percent.

Pre investorov do luxusných predmetov by bol zaujímavý pohľad na 10-ročné zmeny cien. V tomto prípade, ak berieme do úvahy ceny na konci roka 2022, sú vzácne fľaše whisky jednoznačne oblasťou, do ktorej sa oplatí investovať.

Aj keď bol v roku 2022 zaznamenaný nárast len o 3 percentá, za posledné desaťročie vzrástli výnosy tohto alkoholu o neuveriteľných 373 percent.

V uplynulom roku mala najvyššiu predajnú cenu vzácna fľaša whisky značky Macallan s názvom „The Reach“. Táto 81-ročná single malt whisky sa v októbri v aukčnej sieni Sotheby's predala za 300-tisíc libier (v prepočte približne 338-tisíc eur).