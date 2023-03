Najväčšiemu internetovému predajcovi textilu v Európe, firme Zalando, vlani klesol zisk pred úrokmi a zdanením zhruba o 60 percent na 184,6 milióna eur, prekonal tak však odhady analytikov. K zlepšeniu hospodárenia by mal pomôcť úsporný program, ktorý firma spustila vo februári a okrem iného počíta aj so škrtaním stoviek pracovných miest. Podnik so sídlom v Berlíne to uviedol vo svojom oznámení.

Analytici v ankete agentúry Bloomberg odhadovali zisk za minulý rok na 158,1 milióna eur. Rok predtým firma ešte ťažila z rastúcej chuti zákazníkov nakupovať na internete v čase pandémie covidu-19. Tržby vlani stagnovali zhruba na 10,3 miliardy eur.

Dopyt sa dá len zložito odhadovať, uviedla spoločnosť, ktorá podniká aj v Česku. Zalando preto odhaduje vývoj tržieb v tomto roku medzi mínus jedným a plus štyrmi percentami.

„Problémy si v roku 2022 vyžiadali, aby sme sa presne zamerali na ziskový rast a aby sme prišli rýchlo a rozhodne s opatreniami, ktoré zlepšili marže, ako napríklad zavedenie minimálnych hodnôt objednávok," uviedla finančná riaditeľka Sandra Dembecková.