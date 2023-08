Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky registrácie zariadení, ktoré budú podporené v novom projekte Zelená domácnostiam. Registrovať ich bude možné od 17. augusta. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie agentúry Sylvia Pálková.

„Vytvorenie a naplnenie zoznamu zariadení je prvý krok k tomu, aby domácnosti mohli inštalovať zariadenia čo najskôr. Naším cieľom je procesy v čo najväčšej miere zjednodušiť, preto bude aj registrácia zariadení od 17. augusta prebiehať výlučne elektronicky. Do konca augusta plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a v septembri vyzveme zhotoviteľov, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy,“ uviedol generálny riaditeľ agentúry Stanislav Jurikovič.

Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá. Zo zverejnených podmienok okrem iného vyplýva, že k žiadosti o registráciu treba predkladať aj potvrdenia výrobcov o predpokladanej životnosti. „V prípade slnečných kolektorov a fotovoltických panelov bola európskym nariadením stanovená životnosť aspoň 20 rokov, pri veterných turbínach je to 15 rokov a pri tepelných čerpadlách desať rokov," priblížila Pálková.

Pri tepelných čerpadlách bude podľa nej dôležité aj to, či používajú chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu a patria medzi najlepšie dostupné technológie. „Podporené môžu byť tie, ktoré patria do dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti alebo vyšších,“ priblížila.

V novom projekte bude na poukážky pre domácnosti k dispozícii vyše 181 miliónov eur z Programu Slovensko.