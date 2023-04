Na inflačnú pomoc ľuďom štát vyplatil 110 miliónov eur. V rámci prvého balíka pomoci vyplatili úrady práce ľuďom 99 miliónov eur.

Počas vyplácania druhého balíka štát podporu rozšíril a vyplatil ďalším skupinám ľudí dodatočných 10 miliónov eur. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili prvýkrát inflačnú pomoc vlani v júni. V rámci prvého balíka ju automaticky poslali poberateľom pomoci v hmotnej núdzi a prídavkov na deti, na základe žiadosti aj ďalším skupinám ľudí. Úrady práce ľuďom vyplatili 99 miliónov eur, z toho približne 1,5 milióna eur na základe žiadostí.

Najviac prostriedkov smerovalo do okresov Prešov, Košice – okolie a Žilina. Najväčší objem pomoci išiel poberateľom prídavkov na dieťa, a to 84 miliónov eur.

Aj z druhého balíka inflačnej pomoci, ktorú úrady vyplácali od minuloročného novembra, dostala časť ľudí inflačnú pomoc automaticky. Napríklad poberatelia prídavkov na deti, ktorým sa dieťa narodilo od 1. júna do 31. októbra.

Ďalší dotknutí ľudia mohli žiadať o pomoc do konca minulého roka. Do konca februára štát v rámci druhého balíka pomoci vyplatil takmer desať miliónov eur, najviac prostriedkov, až 281-tisíc eur, putovalo do domácností v okrese Košice-okolie. Väčšina financií, takmer 5,5 milióna eur, bola určená nezaopatreným deťom, ktorým súd stanovil nižšie výživné ako 150 eur.