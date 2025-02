Európska centrálna banka (ECB) by mala zostať pri nastavovaní menovej politiky flexibilná, keďže inflačné riziká pretrvávajú v oboch smeroch, vyhlásil jej hlavný ekonóm Philip Lane.

Viacerí jej predstavitelia sú presvedčení, že medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa ustáli na dvoch percentách. Lane upozornil, že to môže trvať dlhšie, než sa očakávalo a varoval, že pri príliš opatrnom prístupe by sa mohla presadiť dynamika inflácie pod cieľovou úrovňou. Tvrdí, že robustný prístup k menovej politike by mal vyvážiť riziká veľmi pomalého postupu oproti rizikám prirýchleho postupu.

ECB znížila svoje úrokové sadzby, vzhľadom na nedávne ekonomické údaje a vyjadrenia tvorcov menovej politiky sa všeobecne očakáva ďalšie zníženie v marci. Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári opäť zvýšila na 2,5 percenta. ECB verí, že v najbližšie mesiace udržateľne dosiahne svoj dvojpercentný cieľ. Hospodárstvo menovej únie koncom minulého roka neočakávane stagnovalo. Lane tvrdí, že prichádzajúce ukazovatele naznačujú, že ekonomika eurozóny zostane v najbližšom období utlmená.