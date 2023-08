Očakávania britských domácností v prípade budúcej inflácie v júli klesli. Ukázali to výsledky prieskumu spoločnosti YouGov na objednávku americkej banky Citi. To predstavuje určitú úľavu pre centrálnu banku (Bank of England, BoE), ktorá by mala 3. augusta oznámiť ďalšie, v poradí už 14. zvýšenie úrokových sadzieb.

Podľa prieskumu očakávania spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve, týkajúcom sa vývoja inflácie v nasledujúcich 12 mesiacoch, v júli prudko klesli na 4,3 percenta z piatich percent v júni.

„Zníženie krátkodobých očakávaní je vítaným krokom. Tieto údaje často hrajú dôležitú úlohu pri stanovovaní miezd,“ napísal ekonóm Citi Benjamin Nabarro v poznámke pre klientov.

„Očakávame, že tieto údaje sa budú v nasledujúcich mesiacoch ďalej znižovať, keďže celková inflácia klesá,“ dodal. Potvrdzuje to aj odhad inflácie v horizonte piatich až desiatich rokov, ktorý klesol tiež, a to na 3,2 z 3,3 percenta.

BoE pozorne sleduje vývoj inflačných očakávaní, pretože sa obáva dlhodobých cenových tlakov v britskej ekonomike. Experti predpovedajú, že banka vo 3. augusta zvýši svoju referenčnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu alebo možno o polovicu, keďže sa snaží čeliť hrozbám, ktoré pre ekonomiku predstavuje vysoká inflácia. Tá v júni dosiahla 7,9 percenta, čo je takmer štvornásobne viac ako cieľ BoE na úrovni dvoch percent.