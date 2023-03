Rekordná vyše 15-percentná inflácia vplýva na osobné financie takmer 76 percent mladých Slovákov. Ich investičná gramotnosť je slabá. V utorok o tom pri príležitosti Globálneho týždňa peňazí informovala analytička finančnej a investičnej skupiny Wood & Company Eva Sadovská.

Štatistické finančné ukazovatele

Doplnila, že obava z pomalého rastu platov sa týkala 44 percent opýtaných a rastúce úroky na pôžičkách trápia 34 percent mladých. Pre rastúce ceny muselo siahnuť na svoju finančnú rezervu 39 percent mladých mileniálov. Finančnú rezervu nemá 16,3 percenta opýtaných.

Na otázku, čo by si Slováci vo veku 18 až 26 rokov museli odoprieť, aby sa vošli do rodinného, respektíve osobného rozpočtu, bolo najčastejšou odpoveďou jedlo v reštaurácii s podielom 40,4 percenta. Nasledovali nové oblečenie (35,5 percenta), dovolenka (33,3 percenta) či nové vybavenie do domácnosti (31,2 percenta), uviedla spoločnosť.

Presne 61 percent Slovákov vo veku 18 až 26 rokov uviedlo, že ich čistý mesačný príjem je do 400 eur, vyčíslila firma. Na druhej strane, príjem od 401 eur do 1 200 eur uviedlo spolu takmer 37 percent mladých.

Výška príjmov podľa slov spoločnosti súvisí s tým, že ide zväčša o študentov. Vyplynulo to z najaktuálnejšieho prieskumu Indexu investičnej gramotnosti, ktorý na Slovensku uskutočnila investičná platforma Portu s výskumnou agentúrou Ipsos v závere roka.

Investičná gramotnosť (nielen) mladej generácie

Index sleduje úroveň investičnej gramotnosti na Slovensku a zostavený je na základe dotazníkového prieskumu, uviedla Portu. Otázky sú testované na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie, používateľov internetu od 18 do 65 rokov, počet respondentov bol 1 050 a termín zberu dát bol november. Východisková hodnota indexu bola pri prvom meraní predminulý november nastavená pre SR na 100 bodov.

Na základe Indexu investičnej gramotnosti si v otázkach investovania verí 51,1 percenta respondentov vo veku 18 až 26 rokov, čo je viac oproti údaju za celú populáciu SR od 18 do 65 rokov na úrovni 39,4 percenta. Na druhej strane, práve táto veková kategória vo väčšej miere nepozná správne odpovede na otázky týkajúce sa investovania a v indexe dosahuje podpriemernú úroveň 97,1 bodu, v porovnaní s indexom za SR na úrovni 100,6 bodu. Záujem mladých o investovanie na Slovensku však rastie.

Najväčší nedostatok znalostí má podľa spoločnosti mladá generácia Slovákov v piatich hlavných oblastiach, vyplynulo z Indexu investičnej gramotnosti. Nepoznajú rozdiel medzi investovaním a sporením, pomerne často si neuvedomujú, že výnosy pri investovaní nie sú zaručené, majú mylné očakávanie, že ak v minulosti výnosy rástli, bude to tak aj naďalej, majú problémy s počítaním percent a majú nedostatky v téme zloženého úročenia.

Kým mladí Česi si v investičnej gramotnosti oproti predminulému roku polepšili, Slováci v tomto veku dosiahli medziročne slabšiu úroveň indexu, uzavrela firma.