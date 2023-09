Medziročný rast spotrebiteľských cien v Poľsku v septembri spomalil na 8,2 percenta z augustových 10,1 percenta. Inflácia sa tak dostala pod desaťpercentnú hranicu prvýkrát od vlaňajšieho februára. Vyplýva to z piatkového rýchleho odhadu poľského štatistického úradu. Poľský premiér Mateusz Morawiecki po zverejnení štatistických údajov uviedol, že do konca roka by inflácia mohla klesnúť pod šesť percent a poľská centrálna banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

Septembrové spomalenie medziročného rastu spotrebiteľských cien v Poľsku bolo výraznejšie, ako očakávali analytici. Tí predpovedali, že inflácia klesne na 8,5 percenta. „Domnievam sa, že po tomto veľmi dobrom (septembrovom) údaji by inflácia mohla klesnúť pod šesť percent. Počas iba niekoľkých mesiacov by sa mohla dostať na zhruba päť percent. To znamená, že sa k normálu vráti veľmi rýchlo, "uviedol Morawiecki. „Predpokladám, že úrokové sadzby budú pokračovať v poklese," dodal.

Poľská centrálna banka začiatkom tohto mesiaca po prvý raz po troch rokoch znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu, a to o 0,75 percentuálneho bodu na šesť percent. K opatreniu, ktorým sa snaží podporiť domácu ekonomiku, prikročila necelých šesť týždňov pred parlamentnými voľbami. Inflácia sa pritom stále nachádza vysoko nad jej cieľovou úrovňou 1,5 až 3,5 percenta.