Inflácia v Maďarsku najneskôr do decembra zostúpi pod desať percent, čo podporí oživenie maďarskej ekonomiky. V rozhovore pre agentúru Reuters to povedal maďarský minister financií Mihály Varga. Vyhlásil tiež, že stredoeurópske krajiny by sa po prekonaní energetickej krízy a vysokej inflácie mohli opäť stať najrýchlejšie rastúcimi ekonomikami v Európskej únii. Inflácia v Maďarsku sa v januári vyšplhala až na 25,7 percenta, čo bola najvyššia úroveň od roku 1996. Odvtedy postupne klesá a v júni sa dostala na 20,1 percenta. Zostáva však najvyššia v EÚ.

„Do decembra určite, ale keď budeme mať šťastie, bude inflácia pod desiatimi percentami už v novembri. Môžem povedať, že do decembra bude inflácia zhruba na siedmich až ôsmich percentách," uviedol Varga. Dodal, že pokles inflácie je kľúčový pre obmedzenie rozpočtového deficitu, ktorý tlačia nahor energetické dotácie, dôchodky a zvýšené náklady na správu dlhu. Žiadne ďalšie opatrenia na obmedzenie deficitu podľa neho zatiaľ nie sú potrebné.

Analytici varujú, že klesajúca spotreba zníži daňové príjmy. Rozpočtový deficit tak podľa nich prekročí plánovanú úroveň, pokiaľ vláda neprijme dodatočné úsporné opatrenia. „Zatiaľ pre takéto opatrenia nevidím dôvod," uviedol Varga. „V septembri vykonáme revíziu a v prípade potreby vláda opatrenia podnikne," dodal.

Uvoľňovanie menovej politiky

Maďarsko sa v druhej polovici minulého roka dostalo do technickej recesie. Tá sa obvykle definuje ako minimálne dva štvrťroky poklesu ekonomiky za sebou. Vláda predpokladá, že tento rok sa hrubý domáci produkt Maďarska zvýši o 1,5 percenta, v budúcom roku očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu na štyri percentá.

Maďarská centrálna banka v máji v snahe o podporu hospodárskeho rastu začala znižovať svoju jednodňovú depozitnú sadzbu. Ako prvá v Európe tak začala cyklus uvoľňovania menovej politiky. Svoju hlavnú úrokovú sadzbu však zatiaľ naďalej drží na 13 percentách. Jednodňovú depozitnú sadzbu banka v uplynulých dvoch mesiacoch znížila celkom o dva percentuálne body na 16 percent. Predpokladá sa, že tento mesiac ju zredukuje o ďalší percentuálny bod.

Centrálna banka zdôraznila, že uvoľňovanie menovej politiky bude iba postupné, čo by podľa Vargu mohlo zachovať stabilný kurz domácej meny. Minister upozornil, že stabilný forint je kľúčový pre schopnosť ekonomických subjektov plánovať budúcnosť. Dodal, že koncept, podľa ktorého je potrebná slabá mena na podporu exportu, patrí minulosti.