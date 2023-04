Napriek rok trvajúcemu výraznému zvyšovaniu úrokových sadzieb americká centrálna banka „nezaznamenala výrazný pokrok“ vo svojom úsilí dostať infláciu na úroveň inflačného cieľa. Vo zvyšovaní úrokových sadzieb tak musí pokračovať. Povedal to guvernér americkej centrálnej banky (Fed) Christopher Waller.

Waller poukázal najmä na jadrovú infláciu, ktorá sa v marci mierne zrýchlila, zatiaľ čo celková inflácia spomalila takmer na dvojročné minimum. Aj keď povedal, že zatiaľ nie je jasné, či nedávne otrasy na bankovom trhu povedú k obmedzeniu poskytovania úverov zo strany bánk a výraznejšie zasiahnu ekonomiku, zvýšenie úrokových sadzieb Fedom na ostatnom zasadnutí koncom marca a sústredenie sa naďalej na boj s infláciou bolo správne.

„Je nevyhnutné pokračovať v sprísňovaní menovej politiky,“ povedal Waller v piatok na konferencii v texaskom San Antoniu. „Do akej miery, to bude závisieť od nasledujúcich údajov o vývoji inflácie, reálnej ekonomiky a úverových podmienok,“ dodal.

Môže zvýšiť úrokovú sadzbu

Od krachu kalifornskej banky Silicon Valley Bank 10. marca a krátko na to newyorskej banky Signature Bank sleduje Fed vývoj na finančných a úverových trhoch, či sa problém nešíri ďalej. V tejto súvislosti Waller uviedol, že prijaté opatrenia na zabezpečenie stability v bankovom systéme „boli podľa všetkého úspešné“. To dáva Fedu možnosť opäť sa sústrediť na infláciu a na budúcom zasadnutí začiatkom mája znovu zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. To by znamenalo do pásma päť až 5,25 percenta.

Ekonomika je totiž podľa Wallera dostatočne silná, je na tom lepšie, než pôvodne očakával, zatiaľ čo inflácia je príliš vysoká. Zároveň dodal, že v dohľadnom čase by investori nemali očakávať zníženie úrokových sadzieb.