Inflácia v eurozóne by mala klesnúť o niečo výraznejšie, než sa očakávalo. V nasledujúcich dvoch rokoch by ale mala zostať nad dvojpercentným cieľom Európskej centrálnej banky. Vypláva to z výsledkov prieskumu inštitútu ZEW, ktorého sa zúčastnilo 125 odborníkov na finančné trhy.

Experti podľa prieskumu očakávajú, že priemerná inflácia v eurozóne na budúci rok klesne na 3,3 percenta z tohtoročných 5,5 percenta. V roku 2025 očakávajú jej pokles na 2,5 percenta. V máji predpovedali, že priemerná inflácia dosiahne tento rok 5,8 percenta a na budúci rok 3,7 percenta.

ECB začala zvyšovať úrokové sadzby vlani v júli v reakcii na rast inflácie. Predtým niekoľko rokov držala základnú sadzbu na rekordne nízkej úrovni nula percent. Minulý mesiac banka zvýšila základnú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 4,25 percenta.

Štatistický úrad Eurostat tento týždeň potvrdil, že inflácia v eurozóne minulý mesiac klesla na 5,3 percenta z júnových 5,5 percenta. V júli minulého roka bola inflácia na úrovni 8,9 percenta.