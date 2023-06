Inflácia v eurozóne je vysoká. Na to, aby klesla, bude možno potrebné dlhé obdobie vysokých úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB), čiastočne aj pre mimoriadne napätý trh práce. Uviedli to v stredu dvaja nemeckí predstavitelia ECB.

ECB v minulom roku zdvihla úrokové sadzby spolu o štyri percentuálne body a sľúbila ich ďalšie zvýšenie v júli, keďže môže trvať až do roku 2025, kým sa tempo rastu spotrebiteľských cien vráti späť na dve percentá.

„Inflácia je pre mňa ako nenásytné zviera a musíme proti tomuto veľmi chamtivému zvieraťu bojovať,“ povedal na konferencii šéf Bundesbanky Joachim Nagel. „Ako bojovníci proti inflácii musíme byť veľmi tvrdohlaví, pretože aj inflácia je tvrdohlavá.“

Nagel už predtým uviedol, že zvyšovanie úrokových sadzieb ECB sa možno v lete neskončí, čo naznačuje, že v septembri by mohlo dôjsť k ich ďalšiemu nárastu.

Silný trh práce

Členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová na rovnakom podujatí zase upozornila na riziko, že rast miezd by mohol podporiť rast cien, čím by sa spustila ťažko prelomiteľná špirála zvyšovanie miezd a cien. „Trh práce je tak neuveriteľne silný,“ povedala Schnabelová. “Pomer voľných pracovných miest k nezamestnaným je na historickom maxime. To, samozrejme, zvyšuje vyjednávaciu silu pracovníkov.“

Poznamenala tiež, že zdravé ziskové marže absorbujú väčšinu mzdového tlaku v tomto roku, ale nikde nie je dané, že firmy neprenesú vyššie mzdy na spotrebiteľov. Podľa nej existuje riziko mzdovej špirály, preto musia byť predstavitelia ECB veľmi pozorní a tieto faktory sledovať.

Trhy plne ocenili júnové zvýšenie sadzieb a tiež záväzok ECB k ďalšiemu takémuto kroku. Nagel v tejto súvislosti skonštatoval, že by bola chyba vzdať sa príliš skoro.