V Spojenom kráľovstve pribúdajú domácnosti, ktorým vysoká inflácia spôsobuje vážne problémy. Podľa finančného regulačného úradu sa počet Britov, ktorí zápasia so splácaním účtov a úverov, za uplynulý rok zvýšil o 40 percent.

Problémy miliónov ľudí

Úrad pre finančné hospodárenie (FCA) uviedol, že približne 10,9 milióna ľudí má aktuálne problém plniť si svoje záväzky, pričom zhruba polovica z nich zmeškala platby aspoň v troch zo šiestich mesiacov.

Keďže miera inflácie v Británii je stále dvojciferná, FCA poslal bankám niekoľko výziev na spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi, najmä ak sa dostanú do ťažkostí.

Podľa štatistického úradu dosiahla miera inflácie svoje maximum v októbri minulého roka na úrovni 11,1 percenta, ktorá bola najvyššia za vyše 40 rokov. Odvtedy sa síce tempo jej rastu spomaľuje a v marci kleslo na 10,1 percenta, ale v prípade cien potravín dosiahlo až 19,1 percenta, čo bolo najviac od roku 1977. Údaje za apríl ešte neboli zverejnené. Konzorcium britského maloobchodu však predpovedá, že inflácia už klesla pod desať percent.

Rastúca nutnosť potravinovej pomoci

Spoločnosť Trussell Trust, ktorá podporuje približne 1 300 potravinových bánk naprieč celou Britániou, koncom apríla uviedla, že za rok od apríla 2022 do konca marca 2023 distribuovala rekordných zhruba 3 milióny balíkov s potravinovou pomocou. To je o 37 percent viac než rok predtým a viac než dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred piatich rokov.

Bezprecedentne sa zvýšil aj počet zamestnaných ľudí, ktorí v dôsledku vysokej inflácie už nie sú schopní financovať životné náklady z nízkeho platu.

V lete vstúpia do platnosti v Británii nové pravidlá, ktoré sa týkajú spotrebiteľov a budú od firiem vyžadovať, aby zabezpečili, že budú konať v záujme maloobchodných zákazníkov. Toto opatrenie sa zavádza potom, čo sa sa regulačný úrad stal terčom kritiky za svoju nečinnosť v súvislosti so škandálom s minidlhopismi, ktorý vystavil zákazníkov stratám z investícií za viac ako 300 miliónov dolárov.