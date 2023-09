Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo od 5. do 6. septembra na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študenti zo 14 krajín si porovnali vedomosti z ekonómie a finančnej gramotnosti.

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 70 mladých ekonómov. Dvaja slovenskí študenti sa umiestnili medzi 10 najlepšími. V piatok o tom informovala riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku Monika Budzák.

V prvý deň podujatia absolvovali súťažiaci písomný test. Slovensko reprezentovali piati študenti, jeden z nich obsadil siedmu a ďalší deviatu priečku.

„Okrem testovania čakal súťažiacich zaujímavý sprievodný program v podobe návštevy Národnej banky Slovenska, stretnutí s mentormi, komentovanej prehliadky historického centra Bratislavy či panelovej diskusie so zástupcami INESS, PwC Slovensko, Economics Fundamentals Initiative a GELi. Na záver podujatia vystúpil s hlavnou prednáškou ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš,“ priblížila Budzák.

Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia ambasád z Českej republiky, Maďarska, Arménska, Grécka a Gruzínska. Medzinárodné finále ekonomickej olympiády hostil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania.

Ekonomická olympiáda vznikla v roku 2016 v Česku, o rok neskôr súťaž na Slovensko priniesol inštitút INESS. Odvtedy sa olympiáda rozrástla do ďalších európskych a ázijských krajín, v ktorých sa do nej v uplynulom školskom roku spolu zapojilo vyše 70-tisíc súťažiacich. V školskom roku 2022/2023 sa do olympiády zapojilo 14 400 študentov zo Slovenska.