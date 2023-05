Ruské úrady schválili dohodu, podľa ktorej ruský predajca automobilov Avilon zaplatí až 125 miliónov eur za ruské aktivity nemeckej automobilky Volkswagen.

Informovala o tom dnes agentúra Interfax, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený s príslušným rozhodnutím podvýboru vládnej komisie pre kontrolu zahraničných investícií. Súhlas komisie je potrebný, ak ruské aktivity predávajú firmy z krajín, ktoré Moskva považuje za znepriatelené.

Rozhodnutie úradu sa podľa Interfaxu týka ruskej divízie Volkswagen Group Rus a jej dcérskych spoločností. Ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov už v pondelok oznámil agentúre TASS, že vládna komisia schválila predaj hlavnej továrne Volkswagenu v Rusku do rúk Avilonu.

V továrni, ktorá stojí v ruskom meste Kaluga a je súčasťou divízie Volkswagen Group Rus, sa montovali aj vozidlá českej automobilky Škoda Auto.

Spoločnosť Volkswagen Group Rus sa k hodnote transakcie odmietla vyjadriť. Ak by Volkswagen za svoje ruské aktivity skutočne získal až 125 miliónov eur, kontrastovalo by to s vývojom u iných západných automobiliek. Tie svoje ruské aktivity väčšinou predali len za symbolickú sumu, v dohodách si však vyhradili možnosť ich spätného odkúpenia, uviedla agentúra Reuters.

Závod v Kaluge s ročnou kapacitou 225-tisíc áut firma Volkswagen otvorila v roku 2007. Vlani v marci prevádzka zastavila v súvislosti so sankciami, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko za jeho útok na Ukrajinu.

Západné sankcie zasadili ruskému automobilovému sektoru tvrdú ranu. Celková výroba osobných automobilov v Rusku sa vlani prepadla o 67 percent na 450-tisíc vozidiel, čo je najnižšia úroveň od pádu Sovietskeho zväzu v roku 1991.