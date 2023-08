Parlamentné strany sa budú snažiť vyhnúť opätovným predčasným voľbám, tvrdí politologička

Ak by bolo problémom zloženie vlády, ale parlament by bol funkčný, súčasná vláda odborníkov by ostala poverená výkonom funkcie až do vytvorenia nového kabinetu, ktorý získa dôveru parlamentu, skonštatovala politologička Aneta Világi