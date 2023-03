Líder OĽaNO Igor Matovič chce rokovať s mimoparlamentnou stranou Aliancia o možnostiach spolupráce v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami. Aliancia deklaruje, že do volieb ide samostatne. Rokovania zatiaľ neuzavrela s poslancom Györgym Gyimesim ani so stranou Zsolta Simona Maďarské fórum.

„Záujem o rokovanie o možnostiach spolupráce prejavil predseda OĽaNO Igor Matovič," uviedla pre TASR hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

„Aliancia do volieb pôjde samostatne, ale má otvorené dvere pred tými, ktorí chcú pracovať pre rozvoj práv národnostných komunít a nimi obývaných regiónov," doplnila.

S Gyimesim mala opätovne rokovať minulý týždeň Platforma SMK Aliancie. Ešte začiatkom marca na rokovaniach diskutovali okrem iného aj o úlohe platforiem pri zostavovaní kandidátnej listiny Aliancie.

Simon pre TASR povedal, že Maďarské fórum od februára s Alianciou nerokovalo, keďže Aliancia mala odmietnuť ich návrhy na spoločnú kandidátku.

„Ak Aliancia prehodnotí svoj stav, je možné sa vrátiť k rokovaciemu stolu, loptička je na nich strane," uviedol Simon.

„Dali sme dva návrhy, ktoré smerovali k tomu, ako je možné čo najefektívnejšie dosiahnuť, aby aj voliči Maďarského fóra volili spoločnú kandidátku," doplnil. Aliancia podľa neho odmietla návrh na spoločnú volebnú stranu. Aliancia ešte vo februári označila Simonove návrhy za ultimátum, keď svoju účasť na kandidátke Aliancie podmieňoval zmenou názvu strany.

Maďarské fórum prioritne rokuje so stranami ODS, DS, Stranou rómskej koalície a so vznikajúcou stranou Za regióny. S Gyimesim strana nerokovala a ani to neplánuje.