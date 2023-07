Ceny energií by mohli túto zimu prudko stúpnuť a prinútiť vlády, aby opäť zasiahli a dotovali ich, varoval šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Ak sa totiž čínska ekonomika rýchlo zotaví a nastane tuhá zima, ceny plynu by mohli vzrásť, čo by mohlo mať negatívny vplyv na spotrebiteľov, uviedol Birol pre BBC.

Ceny plynu prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu, čo zvýšilo účty za energie po celom svete. Viaceré vlády následne pristúpili k podpore domácností, aby sa pokúsili zmierniť dosah na spotrebiteľov. Podľa Birola mnohé európske vlády urobili "strategické chyby". Jednou z nich bola vysoká závislosť od ruských energií, keďže zahraničná politika bola "zaslepená" krátkodobými obchodnými rozhodnutiami.

Túto zimu podľa Birola nemožno vylúčiť ďalší nárast cien plynu. "V scenári, v ktorom je čínska ekonomika veľmi silná, nakupuje veľa energií na trhoch a máme tuhú zimu, môžeme byť svedkami silného tlaku na rast cien zemného plynu, čo následne mimoriadne zaťaží spotrebiteľov."

Birol si myslí, že vlády by mali "pokračovať v presadzovaní opatrení na úsporu energie, najmä pred blížiacou sa zimou". Takisto by mali podporovať technológie obnoviteľných zdrojov energie a hľadať "alternatívne energetické možnosti", povedal.

"Ak to svet myslí vážne" s bojom proti klimatickým zmenám, potom "musíme v nasledujúcich rokoch výrazne znížiť využívanie ropy a plynu", uviedol Birol. Dodal, že ak sa podarí znížiť spotrebu, existujúce ložiská ropy a plynu budú stačiť na uspokojenie klesajúceho dopytu.