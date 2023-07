Rok 2022 bol krízový aj pre českých hydinárov z dôvodu vysokých cien energií, krmív, ale aj živej hydiny. Naopak firmy ako napríklad závod Klatovy skončili v zelených číslach aj vďaka robotizácii, úspore energií či zvýšení produktivity. Avšak vyššie ceny za hydinové výrobky otvárajú dvere pre import, keďže reťazce tlačia na spracovateľov a tí zase na chovateľov, aby išli s cenami dolu. V tejto situácii dokázala uspieť najmä spoločnosť EU Poultry so závodom v Horných Salibách, píšu české Hospodárske noviny.

Za spoločnosťou stojí ukrajinský podnikateľ Dmytro Borodavka, ktorému sa podarilo pri tržbách 106 miliónov eur dosiahnuť čistý zisk 3,52 miliónov eur. Na webe slovensko-ukrajinskej firmy sa píše, že ide hlavne o podnik orientovaný na export, pričom na Slovensku zostáva len 25 percent mäsa.

Ekonomický web dodáva, že firma má „pritom dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou MHP, jednou z najväčších hráčov v ukrajinskom poľnohospodárstve.“ Okrem pestovania obilia patrí do jej biznisu aj hydina. Mäso podľa portálu dodáva na Slovensko, kde sa upravuje, balí a ďalej putuje do Európy.

Českých hydinárov desí ukrajinská konkurencia a varujú najmä pred nevyhovujúcimi výrobkami či nižšími štandardmi pri chove. Českí kontrolóri pred niekoľkými dňami dokonca našli v predajniach mrazenú hydinu z Ukrajiny, ktorá bola pozitívna na salmonelu a pochádzala z produkcie ukrajinskej MHP.