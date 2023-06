Bezprostredné hrozby štrajkov na nemeckej železnici sú zatiaľ zažehnané. Nemecké železničné a dopravné odbory EVG vo štvrtok prijali ponuku spoločnosti Deutsche Bahn (DB) vyriešiť mzdový spor cez sprostredkovateľa. Firma rozhodnutie odborárov privítala. Odbory však naďalej pripravujú hlasovanie svojich členov o tom, či vyhlásiť časovo neobmedzený štrajk. K nemu by sa EVG odhodlali, ak by ďalšie rokovania s DB skrachovali.

„Po neúspechu rozhovorov sme vyhlásili, že sa takémuto postupu nebudeme brániť. A teraz sme slovo dodržali,“ povedal šéf odborových vyjednávačov Kristian Loroch o zmierovacom konaní. EVG a DB pôvodne viedli o nových kolektívnych zmluvách priame rokovania, tie však skrachovali. Odbory preto oznámili, že nechajú hlasovať o neobmedzenom štrajku svojich členov, ktorí sú zároveň zamestnancami DB. Tých je asi 110-tisíc. Výsledok hlasovania, ktoré je časovo a organizačne náročné, sa očakáva ku koncu júla.

Odbory tiež nevylúčili, že do výsledku hlasovania prikročia k výstražným štrajkom. Špekulovalo sa, že takýto pracovný protest by sa mohol uskutočniť o týždeň v utorok. Toto riziko je teraz zažehnané, neobmedzený štrajk však stále hrozí. „Ak nás výsledok (zmierovacieho konania) nepresvedčí, následkom bude neobmedzený štrajk,“ povedala Cosima Ingenschayová z vedenia EVG.

Ponuka železničnej spoločnosti

Odbory do rokovaní vstúpili s požiadavkou na zvýšenie mesačného príjmu zamestnancov minimálne o 650 eur, respektíve o 12 percent v prípade vyšších platových skupín. Chceli tiež, aby dĺžka kolektívnych zmlúv bola obmedzená na jeden rok.

DB to odmietla a predložila niekoľko ponúk. Tá posledná sľubovala zvýšenie miezd o 12 percent pri nižších mzdových skupinách, o desať pri stredných a o osem pri vyšších. K tomu navrhovala jednorazovú protiinflačnú prémiu 2 850 eur, ktorú by zamestnanci vďaka vládnemu kompenzačnému balíku nemuseli zdaniť.

Železničná spoločnosť DB však v prvom kroku nechcela pridať viac ako 200 eur, a nie skôr ako v decembri. To bolo podľa odborov príliš málo a príliš neskoro vzhľadom na požiadavku DB na platnosť novej kolektívnej zmluvy v trvaní 27 mesiacov.

V marci vlakovú, autobusovú aj leteckú dopravu v Nemecku zastavil 24-hodinový štrajk, ktorý zorganizovali spoločne odbory Verdi a EVG. Na konci apríla potom odbory EVG zastavili železničnú dopravu na osem hodín v piatok predpoludním, problémy s prevádzkou však trvali celý deň. EVG pôvodne chystali veľký štrajk na polovicu mája, ten sa však na poslednú chvíľu podarilo odvrátiť.