Záchranári začali v nedeľu večer odťahovať horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami na bezpečnejšie dočasné miesto pri holandskom pobreží. Oznámilo to holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo.

Riskantná operácia

Takmer 200-metrovú loď odťahujú dva remorkéry. Odťahovanie sa malo začať ešte v sobotu, napokon ho však na poslednú chvíľu odložili pre zlé poveternostné podmienky, a to konkrétne silný vietor.

V nedeľu večer loď však napokon začali odťahovať z ostrova Terschelling na východ, smerom k ostrovu Schiermonnikoog. Operácia je považovaná riskantnú, keďže plavidlo stále horí.

Existujú obavy, že by sa mohlo cestou rozpadnúť či prevrátiť, a to by mohlo zapríčiniť ekologickú katastrofu. Experti predtým pripravili plavidlo na odtiahnutie a uviedli, že boli podniknuté preventívne opatrenia proti úniku znečisťujúcich látok.

V pohotovosti sú aj ďalšie plavidlá

Holandské ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo ubezpečilo, že stav lode sa neustále monitoruje. Loď je podľa rezortu stabilná a neporušená aj pod čiarou ponoru. Ministerstvo dodalo, že v pohotovosti - pre prípadný únik ropy - sú aj ďalšie holandské i nemecké plavidlá.

Nákladná loď má byť odtiahnutá na bezpečnejšie dočasné miesto - ležiace 16 kilometrov severne od Schiermonnikoogu, kým sa pre ňu nenájde konečný prístav. Momentálne sa loď nachádza medzi dvoma veľmi frekventovanými námornými trasami, vedúcimi do a z Nemecka, čo je veľmi nebezpečné. Situácia je podľa DPA prirovnávaná k pomyselnému horiacemu kamiónu naloženému ropou stojacemu medzi dvoma diaľnicami.

Tisícky nových áut aj stovky elektromobilov

Remorkéry sa plavia rýchlosťou približne 5,5 kilometrov za hodinu. Odtiahnutie lode by malo trvať 12 až 14 hodín, a to v závislosti od poveternostných podmienok, prílivu či dymu z horiacej lode.

Loď prevážala 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov, pričom pod panamskou vlajkou sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru. Požiar na nej vypukol v stredu skoro ráno, keď bola približne 30 kilometrov severne od ostrova Ameland.

V dôsledku požiaru zahynul jeden člen posádky, ďalších 22 sa podarilo zachrániť. Príčina požiaru dosiaľ známa nie je. Vlastník lode, spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, však uviedol, že ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobili elektromobily.