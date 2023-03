Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký by tretiu hodinu telesnej výchovy plošne neprikázal, určite nie z disponibilných hodín.

„Už dnes štvrtina škôl má tretiu hodinu telocviku alebo máme nepovinné predmety, ako boli aj na mojej škole dva takéhoto druhu,“ povedal. Povinná tretia hodina telesnej výchovy je podľa neho aj otázkou kapacít, personálneho obsadenia, ale i chýbajúcich telocviční. Poukázal na to, že škola možno aj má telocvičňu, ale naraz v nej cvičia dve triedy, čo nepovažuje za ideálny stav.

V rámci nového kurikula pripravuje rezort školstva aktívnu školu. Podľa Horeckého bude k dispozícii mnoho nástrojov na to, aby deti mali nielen dve-tri hodiny pohybu do týždňa v rámci telesnej a športovej výchovy. To je pre deti na prvom stupni podľa jeho slov málo a je potrebné, aby mali pohyb každý deň. Ako príklad uviedol hodinu pohybu v rámci školského klubu detí, ideálne na čerstvom vzduchu.

Horecký potvrdil, že o téme povinnej tretej hodiny telesnej a športovej výchovy sa rozprával aj s členmi školského parlamentného výboru.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohol byť povinným na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dvoch hodín týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok (21. 3.) poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.