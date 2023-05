Jeffrey Katzenberg dá „všetky prostriedky“, ktoré Joe Biden potrebuje na svoju kampaň za znovuzvolenie v roku 2024. Šéf hollywoodskeho štúdia DreamWorks sa stal známym najmä vďaka svojmu predošlému pôsobeniu vo funkcii riaditeľa Walt Disney Studios. Zároveň je prominentným donorom Demokratickej strany, ktorý verí prezidentovým politickým vyhliadkam aj napriek jeho vysokému veku.

Aktuálne hrá dôležitú úlohu v úsilí o získavanie finančných prostriedkov pre Bidenovu kampaň. J. Katzenberg povedal, že si je „istý“, že získa viac ako miliardu dolárov. „Pre nás je to približne 19-mesačný maratón, nie je to šprint,“ uviedol v rozhovore pre Financial Times.

Slová hollywoodskeho magnáta prišli krátko po zverejnení volebného prieskumu Washington Post-ABC News, z ktorého vyplýva, že bývalý prezident Donald Trump vedie pred Bidenom o sedem bodov. Podľa portálu RealClearPolitics vedie Trump len 0,7 percenta.

J. Katzenberg odmietol tvrdenia, že osemdesiatročný Biden je príliš starý na to, aby sa o najvyšší úrad znova uchádzal. Prieskumy však opakovane ukázali, že prezidentov vek je pre voličov hlavným problémom a jednou z jeho najväčších slabých stránok.

V prieskume len 32 percent ľudí uviedlo, že J. Biden „je dosť bystrý na to, aby mohol úrad prezidenta zastávať efektívne“. Hollywoodsky magnát však oponuje, že prezident, aj keď má 80 rokov, prináša so sebou múdrosť, vedomosti a skúsenosti, ktoré preukázal počas posledných dvoch rokov“. „Je fit, angažovaný a má veľa energie,“ tvrdí sedemdesiatdvaročný Katzenberg.

D. Trump je len o štyri roky mladší ako J. Biden. V jeho prípade však v prieskume Washington Post-ABC News voličov oveľa menej znepokojuje bystrosť a fyzické zdravie.

Súčasný šéf Bieleho domu sa k svojmu veku vyjadril aj priamo a povedal, že ide o „legitímnu“ otázku. „Rozhodnutie znova kandidovať nebolo automatické,“ povedal v súvislosti so svojím vekom J. Biden. V predvolebnej kampani v roku 2020 republikáni zaútočili na J. Bidena za to, že viedol „suterénnu kampaň“ zo svojho domu v Delaware, pričom tvrdili, že to dokazuje, že nemá energiu držať krok s Trumpovými predvolebnými zhromaždeniami. Demokrati svojho kandidáta obhajovali tým, že prezident bol opatrný, pretože kampaň prebiehala počas pandémie koronavírusu.

J. Katzenberg obhajoval aj viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá opäť kandiduje s Bidenom, a to aj napriek jej permanentne nízkym preferenciám. Bývalá kalifornská senátorka bude podľa Katzenberga prínosom ako z hľadiska získavania peňazí, tak aj z hľadiska kampane. „Keď vystúpi, uvidíte, ako vie zabojovať. Z Kalifornie s ňou mám viac ako dvadsaťročné skúsenosti a opakovane som sa o tom presvedčil,“ priblížil Katzenberg.