Holandsko v nedeľu, po 60 rokoch ťažby, oficiálne zastavilo ťažbu zemného plynu v provincii Groningen. V pondelok o tom informoval spravodajský portál DutchNews.nl.

Holandská vláda súhlasila s ukončením ťažby na konci posledného „plynového roka“, ktorý trvá od októbra do októbra. Vláda si ponechala možnosť opätovného spustenia ťažby na piatich miestach, ak počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny nastanú silné mrazy.

Dočasná vláda medzitým chystá legislatívu, ktorá by umožnila zatvorenie a zapečatenie piatich zostávajúcich plynárenských lokalít 1. októbra 2024.

Miestni obyvatelia sú dosť skeptickí, čo sa týka skutočného ukončenia ťažby, a myslia si, že vláda k tomu prikročí, ak bude krajina v recesii a bude potrebné doplniť štátnu kasu.

Zdroj: SITA/AP Nosné nosníky stabilizujú historickú farmu v Hunzinge na severe Holandska.

Populácia z oblasti mesta Groningen tvrdí, že vláda po dlhé roky ignorovala vplyv zemetrasení spôsobených ťažbou plynu, a že sťažila proces finančného odškodnenia za narušenú statiku budov natoľko, že mnohí z postihnutých lokalít ešte stále čakajú na opravu svojich domovov.

Existujú tiež obavy, že NAM, spoločný podnik spoločností Shell a ExxonMobil, ktorý má monopol na ťažbu plynu v Holandsku, uskutoční svoj plán na spustenie ťažby v provincii Drenthe, južne od Groningenu. NAM totiž našiel spôsob, ako získavať plyn bez poškodenia nehnuteľností v obci Norg, kde sa zásoby odhadujú na 15 miliárd kubických metrov plynu.

„Tento plyn zvýši odolnosť plynárenského systému a dočasne zníži našu závislosť od dovážaného plynu,“ uviedla spoločnosť NAM v oficiálnom vyhlásení so spresnením, že by mohla obnoviť výrobu v Norgu do dvoch rokov.