Asociácia nemocníc Slovenska nie je spokojná s výsledkami takzvanej malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy. Ministra zdravotníctva Michala Palkoviča požiadala o stretnutie a chce sa zoznámiť s hodnotením projektov na investície do päť miliónov eur.

Po rokovaní Rady asociácie v Dražkovciach v okrese Martin o tom v stredu informoval viceprezident asociácie Igor Pramuk.

Asociácia podľa neho už diskutovala s ministrom zdravotníctva o nezrovnalostiach v hodnotení projektov.

„Zareagoval pozitívne a bude sa tomu venovať. Chceme vidieť, ako sa projekty hodnotili. Určite nie sme spokojní s tým, ako výzva dopadla. Pretože nie sú úplne jasné kritériá hodnotenia. Sú jasné tie, ktoré sú vypísané. Ale nevieme, kto to hodnotil a ako to zobral do úvahy,“ povedal Pramuk.

Ministerstvo zdravotníctva v auguste zverejnilo, že v rámci takzvanej malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy získalo dotácie 15 projektov. Ďalších 46 projektov, ktoré podmienky pre poskytnutie prostriedkov splnili, zaradili z dôvodu nedostatočnej alokácie do rezervného zoznamu.

V skupine projektov, ktoré majú podporiť, sú žiadosti 14 nemocníc, Psychiatrická nemocnica Hronovce uspela s dvomi žiadosťami. Medzi projektmi, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia príspevku, sa nachádza 14 žiadostí. Výzvu uzatvorili 14. apríla, nasledovalo hodnotenie projektov.