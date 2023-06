Nemecko nebude mať v lete problémy s rýchlym naplnením plynových zásobníkov, avšak v prípade chladnej zimy môže rezervy rýchlo vyčerpať, čo môže viesť k nedostatku tejto kľúčovej energetickej suroviny.

V piatok to na tlačovej konferencii vyhlásil šéf nemeckého zväzu prevádzkovateľov zásobníkov plynu a vodíka INES Sebastian Bleschke. Zároveň varoval, že dodržanie zákonného limitu mať k 1. februáru zásobníky plné najmenej zo 40 percent môže byť problematické, aj keď bude teplotne normálna zima.

Splnenie zákonných limitov

„Fáza uskladňovania plynu je v plnom prúde," povedal Bleschke, ktorý neočakáva pri plnení zásobníkov žiadne komplikácie. „Súčasná úroveň dovozu skvapalneného zemného plynu je úplne dostačujúca," uviedol a dodal, že aj v prípade znížených dodávok plynu cez terminály na LNG sa zásobníky podarí naplniť.

Nemecko si vďaka teplej zime a zníženej spotrebe zachovalo nezvyčajne vysoké zásoby plynu. Už teraz má zásobníky plné z viac ako 75 percent, čo je podľa sieťového regulátora Bundesnetzagentur hodnota stanovená na začiatok septembra.

Nemecké zákony vyžadujú, aby zásobníky boli k 1. októbru naplnené z 85 percent a k 1. novembru z 95 percent. Splnenie zákonných limitov očakáva INES už v polovici augusta. Úplne plné budú úložiská podľa prognóz zväzu do konca augusta, teda výrazne skôr, ako vyžaduje zákon. Podľa Bleschkeho je zásobovaciu situáciu Nemecka aj tak nutné brať vážne.

„Nesmieme sa nechať ukolísať falošným pocitom bezpečia. Aj keď budú zásobníky plynu opäť úplne naplnené, stále zostáva nebezpečenstvo nedostatku plynu za chladnej zimy," povedal. "Náročné môže byť aj dodržanie zákonného limitu 40-percentných zásob plynu do konca januára v prípade normálnych teplôt," poznamenal.

Tri scenáre

Prognóza INES pracuje s tromi scenármi. Prvá z nich počíta s teplou zimou, akú Európa zažila v roku 2020, ďalšia naopak s chladnou podľa roku 2010, posledná potom berie do úvahy takzvané normálne teploty, za ktoré INES považuje tie z roku 2016.

Pri teplej zime očakáva INES udržanie vysokých zásob plynu až do jari, než opäť začne ich doplňovanie. Tento teplotný profil nedostatok plynu nepripúšťa rovnako ako scenár bežnej zimy, ktorý nevylučuje pokles zásob plynu do 1. februára na 38 percent. To by bolo o dva percentuálne body menej, než vyžaduje zákon.

Ako rizikovú INES hodnotí teplotne chladnú zimu, kedy by mohlo byť nutné čerpať zo zásob už od októbra. Vyprázdniť svoje zásobníky by potom Nemecko v prípade silných mrazov mohlo dokonca už v januári, čo by mohlo viesť k nedostatočnému zásobovaniu plynom.

„Extrémne nízke teploty by mohli viesť k tomu, že by v niektorých dňoch v Nemecku chýbalo 38 percent spotreby," uviedol zväz.

INES už skôr vyzval nemeckú vládu aj ostatné európske krajiny, aby sa popri hľadaní úspor zamerali na zvýšenie skladovacích kapacít. Tieto úložiská by sa neskôr podľa zväzu mohli využívať na ukladanie vodíka, s ktorým Nemecko a Európa počítajú pre klimaticky neutrálne hospodárstvo.