V prípade, že programové vyhlásenie vlády (PVV) bude dobré, hnutie Sme rodina je pripravené vysloviť dôveru vláde Ľudovíta Ódora. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Poslanec NR SR Peter Pellegrini poznamenal, že nezaradení poslanci za Hlas-SD dôveru vláde nevyslovia.

Úradnícka vláda a blížiace sa voľby

„Počkáme si na PVV, ak bude v poriadku, sme pripravení ho podporiť,“ povedal Kollár s tým, že zatiaľ PVV nevidel. Pripúšťa, že ak tam bude niečo, s čím v hnutí budú nesúhlasiť, tak ho nepodporia. Predseda parlamentu ráta s tým, že v priebehu budúceho týždňa by sa o dôvere vlády mohlo v parlamente hlasovať. Podľa Pellegriniho predseda vlády vie, že jeho vláda dôveru nezíska.

Diskutujúci sa vyjadrili aj ku kandidačným listinám pred predčasnými voľbami. „Strany ešte naberajú odborníkov a mediálne známe osobnosti na kandidátky,“ povedal Kollár s tým, že nevie, či to stranám pomôže, alebo skôr uškodí. K hnutiu by sa mali podľa jeho slov pridať ešte niektorí primátori. Líder Hlasu-SD potvrdil, že strana sa reálne spojila s Dobrou voľbou, pričom jej líder Tomáš Drucker bude na kandidátke figurovať v prvej desiatke. Z Dobrej voľby ešte Pellegrini očakáva príchod Petra Kresáka. K tomu, či bude po voľbách Hlas-SD so Smerom-SD spolupracovať sa Pellegrini konkrétne nevyjadril, opakovane však vylúčil spoluprácu s ĽSNS a OĽaNO.

Obaja diskutujúci sa zhodli v tom, že nie je dobré, keď sa do spoločnosti vnáša rozoštvávanie pred blížiacimi sa voľbami a hovorí sa o ich manipulovaní. „Jediný, kto dokáže 30. septembra ovplyvniť voľby v SR, je občan,“ povedal Pellegrini.

Vojna na Ukrajine a téma migrácie

Témou diskusie bola aj vojenská pomoc Ukrajine. Predseda strany Hlas-SD si myslí, že Slovensko do budúcna už nemôže výraznejšie vojensky pomôcť Ukrajine, pretože už veľmi nemá z čoho. Situácia v susednej krajine je podľa neho pre Slovensko i príležitosťou v oblasti zbrojného priemyslu. Kollár je za to, aby Slovensko pomáhalo Ukrajine, „pretože oni bojujú aj za nás“.

Lídri Hlasu-SD aj Sme rodina sú proti novým pravidlám v súvislosti s migrantmi, o ktorých sa rozhoduje v EÚ. Nesúhlasia s povinnou solidaritou. Pellegrini tvrdí, že Slovensko môže prispievať na posilnenie spoločných hraníc, nesúhlasí však s tým, aby sme posielali peniaze na migrantov. Obaja sa zhodli aj v tom, že Slovensko bolo solidárne pri prijímaní Ukrajincov.