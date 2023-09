Americký spotrebiteľ chystá obrat. Podľa najnovšieho prieskumu Markets Live Pulse pre agentúru Bloomberg viac ako polovica z 526 respondentov uviedla, že ich osobná spotreba – najdôležitejšia hnacia sila ekonomického rastu – sa začiatkom roka 2024 zníži. Bol by to prvý štvrťročný pokles od vypuknutia pandémie koronavírusu. Ďalších 21 percent uviedlo, že k zmene k horšiemu dôjde ešte skôr, a to v poslednom štvrťroku tohto roka, keďže vysoké náklady na pôžičky zaťažujú rozpočty domácností, zatiaľ čo úspory z kovidovej éry sa znižujú.

Trh potrebuje dôveru

Výsledky prieskumu sú v rozpore s optimizmom, ktorý vládol na amerických akciových trhoch väčšinu leta, keďže ochladzujúca sa inflácia a nízka nezamestnanosť posilnili nádeje na takzvané mäkké pristátie. Ak by ekonomika prestala rásť – čo je scenár, ktorý je dosť pravdepodobný, ak sa spotrebiteľské výdavky znížia – mohlo by to znamenať ďalší pád akcií, ktoré už skĺzli z maxím z konca júla.



„Pravdepodobnosť mäkkého pristátia, klesajúca inflácia, ukončenie sprísňovania Fedu, vrchol úrokových sadzieb, stabilný dolár, stabilné ceny ropy – všetky tieto veci pomohli posunúť trh nahor,“ hovorí hlavný investičný stratég v MAPsignals Alec Young. „Ak trh stratí dôveru, akcie sú zraniteľné.“

Recesia prichádza

Hlavná ekonómka Bloomberg Economics v USA Anna Wongová očakáva, že recesia sa začne do konca roka. „Iný scenár nie je udržateľný, pretože je to spôsobené jednorazovými faktormi.“ Sila amerického trhu práce podporila výdavky domácností tvárou v tvár najväčšiemu nárastu cien za posledné desaťročia. Niektorých analytikov to viedlo k tomu, aby zmiernili svoje očakávania týkajúce sa recesie, alebo ich dokonca úplne odstránili.

Výskumníci z Federálnej rezervnej banky v San Franciscu tvrdia, že prebytočné úspory, ktoré pomohli spotrebiteľom prekonať cenový šok, sa v aktuálnom štvrťroku vyčerpajú. Podobný názor má aj americký ekonóm investičnej banky Jefferies Thomas Simons, ktorý hovorí, že spotrebitelia ešte dokázali zápasiť s infláciou, „ale príde bod, keď to už nebude možné“.



Väčšina investorov v prieskume MLIV Pulse poukázala na klesajúcu dostupnosť a prudko stúpajúce náklady na úvery, keďže hypotekárne sadzby sú na maximách za posledné takmer dve desaťročia. Označili ich za najväčšiu prekážku pre spotrebiteľov v nadchádzajúcich mesiacoch.