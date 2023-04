Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Philip Lane podporil zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne na najbližšom zasadnutí.

Očakáva sa, že ECB na nasledujúcom zasadnutí 4. mája opätovne zvýši úrokové sadzby, už siedmy raz po sebe. Agentúra Reuters sa odvolala na zdroje oboznámené s diskusiami v centrálnej banke, podľa ktorých sa členovia ECB stále viac zhodujú na zvýšení o 25 bázických bodov.

Lane v tejto súvislosti uviedol, že po zmiernení nedávneho napätia v bankovom sektore, poklese cien plynu a zlepšení situácie v dodávateľskom reťazci sa so zvýšením celkovo počíta, v akom rozsahu, o tom rozhodnú najbližšie dáta. „Myslím, že dva týždne pred zasadnutím základná línia je, že by sme sadzby zvýšiť mali,“ povedal Lane. Rozsah zvýšenia bude podľa neho závisieť od ďalších údajov vrátane rýchleho odhadu vývoja inflácie za apríl. Okrem to to budú aj údaje o vývoji ekonomiky eurozóny za prvý kvartál.

Lane však poukázal najmä na prieskum o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov, známeho ako BLS (Bank Lending Survey). Tieto údaje budú podľa neho najdôležitejšie. Zverejnenie prieskumu sa očakáva 2. mája spolu s predbežnými odhadmi Eurostatu o vývoji inflácie za mesiac apríl.