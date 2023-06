Turecko bude v júni opäť hlavnou destináciou pre export ruskej nafty, pričom celkový objem dodávok sa po sezónnej údržbe rafinérií zvýši. Ukázali to údaje obchodníkov a spoločnosti Refinitiv Eikon.

Odkedy 5. februára vstúpilo do platnosti embargo Európskej únie na ruské ropné produkty, obchodníci presmerovali dodávky nafty z ruských prístavov do Afriky, Ázie a na Blízky východ namiesto do Európy, ktorá bola predtým jej hlavným odberateľom.

Podľa spoločnosti Refinitiv k pondelku poslalo Rusko do Turecka približne 900-tisíc ton nafty v porovnaní s jedným miliónom ton v predchádzajúcom mesiaci.

Približne 320-tisíc ton z toho je stále v procese tranzitu, pričom vykládka v prístavoch ešte nie je potvrdená.

Brazília patrí tiež medzi významné destinácie pre export ruskej nafty po mori. Od začiatku mesiaca tam z Ruska dorazilo približne 280-tisíc ton nafty, čo je menej ako 450-tisíc ton v máji.

Ďalších 550-tisíc ton smerovalo v júni z ruských prístavov do Afriky, najmä do Ghany, Maroka a Toga.

Takmer 375-tisíc ton ruskej nafty je v júni určených na nakládku z lode na loď v blízkosti gréckeho prístavu Kalamata a tiež v blízkosti Malty, ukazujú údaje spoločnosti Refinitiv. Konečné destinácie pre tieto náklady ešte nie sú známe. Väčšina z nich skončí v Turecku a v krajinách Blízkeho východu, uviedli zdroje z trhu.

Rusko v máji poslalo približne 410-tisíc ton nafty do Saudskej Arábie, ale v júni zatiaľ nie je žiadna stopa po nákladoch do tejto arabskej krajiny, dodala spoločnosť Refinitiv.