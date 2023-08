Banky zaznamenali minulý rok rekordne najvyšší čistý zisk a zarábali pritom na poctivých ľuďoch. Ak bude strana Hlas-SD vo vláde, bude chcieť uplatňovať bankový odvod vo výške 50 percent zdanenia výnosov z poplatkov a transakcií, ktoré zaplatili v dominantnej miere obyvatelia. Na tlačovej konferencii o tom informoval člen predsedníctva mimoparlamentného Hlasu-SD Tomáš Drucker.

Získané peniaze by Hlas-SD použil na pomoc štátu pre obyvateľov, ktorí sa vplyvom zásadného rastu splátok úverov na bývanie dostali do neriešiteľnej sociálnej situácie. „Som presvedčený, že ak sme v kríze a trh si s tým nevie poradiť, musí nastúpiť štát,“ povedal Drucker.

Bývanie je na Slovensku podľa neho menej dostupné pre vysoké úročenia na hypotekárne úvery. Ľudia prestali čerpať hypotekárne úvery, ale čerpajú spotrebné úvery, lebo si nevedia zabezpečiť základné potreby.

„Túto situáciu majú v istej zodpovednosti aj banky. Objem všetkých poskytnutých úverov dosiahol 90 percent všetkých úspor ľudí na krátkodobých pôžičkách a celkové zadlženie bolo vyššie ako finančné aktíva obyvateľstva,“ povedal Drucker s tým, že ak bude Hlas-SD vo vláde, od zástupcov finančného sektora bude žiadať, aby ponúkol riešenia.

To, čo zarobili banky navyše, by podľa Druckera mali vrátiť všetkých klientom. Ľuďom, ktorým fixácie končia v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2024, by mali mať predĺžené ich doterajšie fixácie o dva roky, alebo by im banky mali ponúknuť také úročenie, aké bolo k 30. júnu 2022. „Majú dostatok zdrojov, aby klientom vrátili, čo si aj nepoctivo zobrali,“ doplnil Drucker.