Úcta, súdržnosť a dôstojnosť sú základné hodnoty, ktoré pre mimoparlamentnú stranu Hlas-SD symbolizuje Deň víťazstva nad fašizmom. Sú to aj hodnoty, ktoré Slovensko potrebuje v dnešnej politickej situácii. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici počas osláv ukončenia druhej svetovej vojny v areáli Múzea SNP predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Múzeu, ktoré ich organizuje ako jedno z mála, za to poďakoval.

Kritika dosluhujúcej vlády

„V slovenskej politike sa v posledných mesiacoch a rokoch vytratila úcta vlády k svojim občanom. Chýba súdržnosť a dôstojnosť, stačí si pozrieť rokovanie politikov a parlamentu. Len súdržná politika nás dokáže vyviesť z tohto marazmu, v akom sa dnes nachádzame,“ uviedol Pellegrini.

Podľa neho za súčasné utrpenie, zbedačenie Slovenska a národa sú priamo zodpovední predstavitelia koaličných strán, ktoré pôvodne tvorili poslednú a neskôr dočasne poverenú vládu. „Ľudia by na to nemali zabudnúť a za to, čo tu vystrájali, by im už nemali dať ďalšiu šancu,“ dodal šéf strany.

Návrhy by Hlas podporil

„Budeme mať úradnícku vládu, ktorú sme tu od vzniku SR nemali. Hlas-SD ju bude rešpektovať, ale dôveru jej nevyslovíme. Ak príde s návrhmi, ktoré pomôžu zlepšiť život v tejto krajine, môže počítať s podporou našej strany. Verím, že prezidentka za ministrov dosadí odborníkov a nezostane v nej žiadny zo súčasných dočasne poverených ministrov ani politikov, ktorí si ešte na poslednú chvíľu chceli nakradnúť,“ zdôraznil Pellegrini.

Podľa neho avizovaný premiér úradníckej vlády, ktorým sa má stať viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor, spĺňa predstavy o premiérovi vlády odborníkov bez politického zafarbenia.

Pellegrini zdôraznil, že Hlas-SD je pripravený na akýkoľvek termín parlamentných volieb, ale snahou stále zostáva vyrokovať ich skorší termín než 30. september.