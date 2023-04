Hľadá sa vinník vysokých cien. České ministerstvo poľnohospodárstva v dôsledku zdraženia potravín zriadilo medzirezortnú skupinu, ktorá sa na oprávnenosť zvýšenia cien zameria. Skupina má podľa Českého rozhlasu zistiť, kto je za tak výrazné zdraženie potravín zodpovedný.

Prvé výsledky vyšetrovania by mal mať protimonopolný úrad k dispozícii do konca apríla. Hodnotiť sa bude aj primeranosť marží a ak vyšetrovanie odhalí „nekalé“ praktiky, budú podľa českého ministra poľnohospodárstva Zdeňka Nekulu nasledovať sankcie a exemplárne tresty.

Nemal by to určovať štát

Aleš Rod, ekonóm z Centra ekonomických a trhových analýz a člen Národnej ekonomickej rady vlády nevidí na snahe poctivo zarábať nič zlé. Pre Český rozhlas uviedol, že pokiaľ nedochádza k nelegálnym dohodám, ktoré sú typické napríklad pre kartely, tak to, že si chcú obchodníci zarobiť, považuje za prirodzené.

„Štát by nemal podľa môjho názoru určovať, aký zisk je ešte mravný, aký je nemravný, koľko tomu podnikateľovi stačí a koľko už je príliš a mali by sme ho za to zdaniť. Toto tvrdím dlhodobo. Myslím si, že práve štát by mal prostredie urobiť transparentnejším, aby pomáhal spotrebiteľom robiť lepšie rozhodnutia, a zároveň by mal podporovať konkurenciu. A práve toto sa nerobí úplne dostatočne,“ tvrdí A. Rod.

Podobne situáciu vníma aj ekonómka Jana Matesová, ktorá považuje za potrebné najmä udržiavanie konkurencie na trhu. „Čo štát môže robiť, ak je ekonomika založená na trhovom princípe a demokratickom systéme, je udržiavanie konkurencie na trhu, pretože inak sa na trhový mechanizmus nemôže spoľahnúť. A na to Česko rezignovalo,“ myslí si J. Matesová.

Klesať začnú vďaka mediálnemu tlaku

Ekonóm A. Rod vidí najväčší prínos medzirezortnej komisie v tom, že sa ceny potravín a ich určovanie dostali do pozornosti širokej verejnosti. Spotrebitelia sa tak začnú ešte viac zaujímať o to, koľko jednotlivé produkty stoja.

Ceny potravín podľa neho začnú klesať predovšetkým vďaka mediálnemu tlaku a vplyvu na spotrebiteľské peňaženky. Hľadanie vinníka „prestrelených“ cien je však podľa ekonóma ťažké, nakoľko sú v hre mnohé faktory.

Slovenskí potravinári nie sú konkurencieschopní

Po vinníkovi vysokých cien však pátra aj Slovensko. Napríklad slovenskí hydinári uviedli, že za vysokými cenami potravín nie sú ich výrobcovia. Obchodné reťazce zas tvrdia, že je nárast cien potravín spôsobený najmä vonkajšími faktormi mimo Slovenskej republiky a ich snahou je tlmiť infláciu v prospech spotrebiteľov.

Podľa Potravinárskej komory Slovenska, ako aj Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dobieha Slovensko, v prípade cien potravín, nezáujem štátu o podporu ich výroby.

„V rámci SR nás dobieha dlhodobý nezáujem štátu o podporu potravinárskej výroby s absenciou systémovej podpory potravinárstva zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a nízkou plánovanou podporou v Strategickom pláne SR pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2023 až 2027. To všetko sa podpísalo pod vysoký technologický dlh a slabú konkurencieschopnosť odvetvia voči zahraničným výrobcom,“ tvrdí riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová.

Jej slová doplnila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, ktorá zastáva názor, že slovenskí potravinári nie sú konkurencieschopní na jednotnom európskom trhu.