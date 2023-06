Himalájska oblasť Hindúkuš je domovom najvyšších hôr na svete, ktorých snehová pokrývka sa dnes topí závratným tempom. Podľa novej štúdie to môže ohroziť život až dvoch miliárd miestnych obyvateľov, píše agentúra Bloomberg.

Medzinárodné centrum pre integrovaný rozvoj hôr (ICIMOD) vo svojej najnovšej analýze zistilo, že ľadovce sa od roku 2011 do roku 2020 topili o 65 percent rýchlejšie než v predchádzajúcom desaťročí. Do konca tohto storočia môžu pri súčasných trajektóriách emisií prísť až o 80 percent svojho súčasného objemu. To môže časom spôsobiť zníženie zásob sladkej vody v 12 riekach, ktoré pretekajú 16 krajinami v tejto oblasti.

Štúdia takisto uvádza, že tieto pohoria trápi zmenšujúca sa vrstva permafrostu, čo môže spôsobiť nárast zosuvov pôdy. „Na záchranu tejto kľúčovej oblasti ešte nie je neskoro, no iba v prípade, že okamžite dôjde k rýchlemu znižovaniu emisií,“ povedala zástupkyňa generálneho riaditeľa ICIMOD Izabella Koziellová.

Ľadovce sú podľa nej veľmi citlivé čo i len na malé zvýšenie teploty. „Roztápanie snehu, ľadovcov a permafrostu bude mať za následok, že k prírodným katastrofám bude dochádzať častejšie. Navyše budú ich následky smrteľnejšie a nákladnejšie,“ vysvetlila Koziellová.

Zmena kryosféry zrejme ohrozí aj miestnu infraštruktúru. Nie je vylúčené, že sa z ekonomického hľadiska stane neudržateľnou. Keď roztopená voda ustúpi, vodné elektrárne sa môžu ocitnúť v situácii, kde množstvo vody nebude dosahovať minimálne úrovne, pre ktoré boli pôvodne navrhnuté, povedal výskumník Jakob Steiner z ICIMOD.