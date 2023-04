Udržanie jednoty Európskej únie a Severoatlantickej aliancie je nevyhnutným predpokladom posilnenia obrany Ukrajiny, ďalšieho odstrašenia agresora a dosiahnutia spravodlivého a udržateľného mieru, uviedli dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger a český premiér Petr Fiala v spoločnom písomnom vyhlásení po dnešnom rokovaní členov vlád oboch krajín na Slovensku. Vyslovili sa pritom za pokračovanie rôznych foriem pomoci Ukrajine, ktorá od konca minulého februára čelí ruskej vojenskej invázii.

„Dôležitým faktorom je aj pokračovanie v cielenom tlaku na Ruskú federáciu v podobe dôkladného dodržiavania sankcií zo strany EÚ a jej partnerov, bránenie ich obchádzania a vytvárania mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti za zločiny spojené s touto agresiou,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré poskytol tlačový odbor úradu slovenskej vlády.

Podľa Fialu a Hegera je v životnom záujme Česka a Slovenska pokračovať v obrane kľúčových hodnôt ,ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva či spravodlivosť, hoci vojna na Ukrajine negatívne ovplyvňuje občanov bývalého Československa.

Obaja premiéri sa vyslovili za hľadanie spôsobov, ako účinnejšie spolupracovať v boji proti hybridným hrozbám, ale aj proti kybernetickým útokom a rôznym formám zastrašovania. „Pod vplyvom hybridného pôsobenia Ruskej federácie sú podkopávané práve základy demokracie či právneho štátu a je ohrozovaná vnútorná súdržnosť a spoločenský zmier,“ uviedli v dokumente predsedovia vlád.

Potenciál vidia v obrannom priemysle

Fiala a Heger tiež poukázali na pretrvávajúce blízke vzťahy medzi Českom a Slovenskom, okrem iného na zvyšujúcu sa obchodnú výmenu a posilnenie cezhraničnej spolupráce. Za potrebné označili investície do inovácií, ľudí a vývoja zelených technológií, ako aj posilňovanie energetickej bezpečnosti, pričom obom krajinám sa podľa premiérov darí znižovať závislosť na energetických dodávkach z Ruska.

Obranný priemysel predstavuje novú možnosť spolupráce medzi Českou republikou a Slovenskom, povedal Eduard Heger na úvod spoločného rokovania vlád oboch krajín v Trenčíne. Podobný názor vyslovil aj predseda českej vlády Fiala. Za dôležitú Heger označil potrebu nahradiť dovoz jadrového paliva z Ruska dodávkami odinakiaľ.

„Obranný priemysel je nový potenciál, pretože všetky členské krajiny budú zvyšovať výdavky na obranu. To nám dáva príležitosti na spoluprácu, máme tradíciu z čias Československa,“ uviedol Heger.

Vo firmách slovenského obranného priemyslu sa angažuje skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikateľa Michala Strnada, ktorá má napríklad polovičný podiel vo výrobcovi munície ZVS Holding. Práve prostredníctvom tejto firmy sa chce Slovensko zapojiť do projektu EÚ na zvýšenie výroby munície. Štáty európskeho bloku sa v marci dohodli na spoločných nákupoch a financovaní munície pre Ukrajinu.

Fiala sa vyslovil za to, aby česká i slovenská armáda využívali lietadlá českej výroby, do ktorých výroby by sa zapojili aj slovenské firmy. Podobnú spoluprácu by uvítal aj pri ďalších projektoch.

Náhrada ruského paliva pre jadrové elektrárne

Heger sa vyslovil aj za spoločný boj proti dezinformáciám a pre hľadanie náhrady dodávok ruského paliva pre jadrové elektrárne, ktoré majú v oboch krajinách bývalého Československa značný podiel na výrobe elektriny.

Napríklad palivo pre českú jadrovú elektráreň Dukovany bude od budúceho roka novo dodávať americká firma Westinghouse. Do Dukovian palivo predtým dodávala ruská firma TVEL. Prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť ČEZ, sa však rozhodla dodávateľa zmeniť z bezpečnostných dôvodov po minuloročnom napadnutí Ukrajiny Ruskom.

Nového dodávateľa jadrového paliva vyberá aj najväčší slovenský výrobca elektriny, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE). Generálny riaditeľ tohto podniku Branislav Strýček minulý týždeň novinárom povedal, že SE budú palivo novo kupovať zrejme aj od spoločnosti Westinghouse a rokovať budú aj s francúzskou firmou Framatome. V súčasnosti odoberajú jadrové palivo z Ruska.

Okrem Hegera a Fialu na spoločné rokovanie do Trenčína prišlo zhodne po päť ministrov z Česka i Slovenska a tiež námestníci ministerstiev zodpovedných za priemysel, obchod a hospodárstvo.