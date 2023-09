Guvernér japonskej centrálnej banky Kazuo Ueda signalizoval koniec politiky záporných úrokových sadzieb. To sa však stane, až keď sa bude blížiť dosiahnutiu jej dvojpercentného inflačného cieľa. Japonská centrálna banka by mohla mať do konca roka dostatok údajov na to, aby rozhodla, či môže ukončiť politiku záporných sadzieb, uviedol Ueda v rozhovore pre denník Jomiuri Šimbun.

„Keď budeme presvedčení, že Japonsko čaká trvalé zrýchľovanie inflácie sprevádzané rastom miezd, existujú rôzne potenciálne rozhodnutia, ktoré môžeme prijať." Ak bude centrálna banka predpokladať, že môže dosiahnuť inflačný cieľ aj po ukončení politiky záporných sadzieb, ukončí ju, dodal Ueda.

Banka v súčasnosti v rámci svojej politiky záporných sadzieb nastavila krátkodobé úrokové sadzby na úrovni -0,1 percenta. V rámci úsilia o oživenie ekonomiky a udržateľné dosiahnutie svojho cieľa zároveň drží výnosy desaťročných štátnych dlhopisov na úrovni okolo nuly. Keďže inflácia sa už viac ako rok pohybuje nad dvojpercentným cieľom, na trhoch sa množia špekulácie, že BoJ čoskoro začne zvyšovať úrokové sadzby.

Ueda však zdôraznil potrebu zachovať mimoriadne uvoľnenú politiku, až kým BoJ nebude presvedčená, že inflácia sa udrží na úrovni okolo dvoch percent za podpory solídneho rastu dopytu a miezd. Kľúčovým faktorom podľa Uedu bude, či budú mzdy pokračovať v raste aj v budúcom roku.