Takmer polovica zamestnancov zoznamovacej aplikácie pre LGBT+ komunitu Grindr firmu opustila po tom, čo vedenie vyhlásilo povinnosť chodiť fyzicky do novej kancelárie najmenej dvakrát týždenne, píše denník The New York Post.

Rozhorčení zamestnanci vyhlasujú, že tento krok je odvetou za ich rozhodnutie vstúpiť do odborov. To firma popiera a odvoláva sa na snahy zlepšiť produktivitu a spoluprácu tímu.

Zrejme ich chcel umlčať

Grindr svojich zamestnancov v auguste informoval, že majú dva týždne na to sa rozhodnúť, či sa premiestnia do novej kancelárie, ktorú budú musieť navštevovať aspoň dvakrát do týždňa, alebo zamestnanie opustiť. Do konca augusta z firmy odišlo asi 80 ľudí, okolo 45 percent všetkých zamestnancov.

Grindr ponúkol odstupné tým, ktorí nemohli alebo nechceli fungovať v nových poriadkoch. To však skupina zamestnancov označuje za pokus „umlčať pracovníkov, aby nehovorili o svojich pracovných podmienkach,“ píše denník.

„Grindr má teraz, čo sa ľudských síl týka, nebezpečný prístup a treba sa pýtať, či nie je v ohrození bezpečnosť a stabilita aplikácie pre jej užívateľov. Je jasné, že Grindr chce svojich zamestnancov umlčať a odradiť ich od využívania ich práv združovať sa (v odboroch) napriek tomu, čo to bude stáť,“ povedal Erick Cortez z odborovej organizácie Communications Workers of America.

Grindr sa bráni

Hovorca Grindru reagoval vyhlásením, že tvrdenia nemajú reálny základ.

„Máme plnú dôveru v náš tím a jeho schopnosť naďalej udržať biznis v chode. Naše životy aj svet robíme slobodnejšími, tolerantnejšími a spravodlivejšími. Na návrat do kancelárie v hybridnom modeli v októbri sa tešíme a budeme naďalej zlepšovať produktivitu a spoluprácu celého tímu,“ uviedol hovorca.