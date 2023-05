Keď sa realitný investor I. Delikanakis v apríli 2020 prebudil z 26-dňovej kómy v dôsledku covidu, zistil, že jeho bankové účty boli zmrazené. Zároveň ho vylúčili zo súkromného investičného fondu, ktorý pred 16 rokmi spoluzakladal. Príbeh Bluehouse Investment so sídlom v Aténach opísal Bloomberg.

Fond v posledných dvoch desaťročiach priťahoval manažérov lákadlom dvojciferných výnosov z investícií. Teraz pomaly vracia investorom peniaze. Klienti si najali právnické firmy, aby zistili, či dochádzalo k zlému hospodáreniu a či si vedúci pracovníci neúčtovali neúmerné výkonnostné poplatky.

I. Delikanakis podal žalobu na spoločnosť Bluehouse za údajnú spreneveru, podvody a daňové úniky. Spoločnosť osobitne žaluje iného bývalého vedúceho pracovníka za údajné úniky interných e-mailov, ktoré by mohli byť vnímané ako poškodzujúce klientov.



Delikanakis založil Bluehouse s Charalambosom Pandisom a bývalým investičným bankárom Victorom Pisante v roku 2004. Firma, ktorá investovala do nehnuteľností v celej strednej a východnej Európe, získala okolo 500 miliónov eur od takých silných hráčov ako Svetová banka, Partners Group, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Rockefellerova nadácia a niekoľkých gréckych lodných magnátov.



Bluehouse vo svojej prezentácii investorom navrhoval „vynikajúce výnosy upravené o riziko prostredníctvom kapitálových a dlhových investícií do nehnuteľností“. Svoj prvý fond spustil v roku 2004 a posledný v roku 2016. V týchto rokoch boli vyhliadky pre trh s nehnuteľnosťami vo východnej Európe sľubné a investori sa nechali zlákať ponukou relatívne vysokých výnosov a vyhláseniami Bluehouse, že má veľmi dobré vzťahy s úspešnými miestnymi rozvojovými firmami.



V priebehu rokov však Bluehouse nedokázal naplniť mnohé zo svojich ambícií. Napríklad z 130,1 milióna eur vyčlenených do druhého fondu Bluehouse investori dostali späť iba 23,6 milióna eur. Zástupca spoločnosti Bluehouse pripísal slabú výkonnosť tohto fondu vplyvu finančnej krízy v roku 2008 a sľuboval, že 80 percent peňazí vráti investorom.



Hlavným predmetom sporov sa však stala štruktúra poplatkov spoločnosti Bluehouse. Podľa dokumentácie fondu v roku 2004 si spoločnosť Bluehouse za cieľovú 15-percentnú internú mieru návratnosti účtovala poradenské poplatky vo výške dvoch percent. Manažéri fondov si započítavali 20 percent zo zisku po dosiahnutí osempercentného výnosu pre investorov.



V reakcii na žiadosť o komentár Bluehouse uviedol, že tieto provízie, „ak sú splatné, budú závisieť od konečnej výkonnosti fondu, ktorú určia audítori“.