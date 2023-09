Grécka vláda plánuje od budúceho roka zvýšiť miestne pobytové taxy za ubytovanie, ktoré platia turisti v hoteloch. Chce tak získať viac peňazí do fondu na obnovu po prírodných katastrofách, oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis. Grécki hotelieri však návrh kritizujú a hovoria, že zhorší konkurencieschopnosť miestneho cestovného ruchu, informoval denník Kathimerini.

Miestne poplatky, ktoré turisti platia v hoteloch za deň, a ktoré idú do verejných fondov, by mali podľa premiéra stúpnuť o jedno až šesť eur podľa úrovne ubytovania. V jedno a dvojhviezdičkových hoteloch by si mali turisti priplatiť 50 centov, v trojhviezdičkových 1,5 eura, v štvorhviezdičkových tri eurá, v päťhviezdičkových štyri eurá a v tých najluxusnejších až šesť eur za deň.

Poplatky pre prenajímateľov

„Vytvorili sme osobitný fond pre národné katastrofy v objeme 300 miliónov eur, ktorý by sa od roku 2024 mal posilniť na 600 miliónov eur. Tých ďalších 300 miliónov získame zvýšením dennej ubytovacej taxy až o šesť eur, "povedal cez víkend Mitsotakis v Solúne, kde hovoril tiež o ďalších ekonomických opatreniach.

Grécky premiér oznámil aj zámer vlády zaviesť od januára daň z pridanej hodnoty a ďalšie poplatky pre tých, ktorí majú príjmy z prenájmu troch a viacerých nehnuteľností ponúkajúcich ubytovanie v súkromí cez platformy typu Airbnb. DPH pre týchto prenajímateľov požaduje Grécka turistická konfederácia (SETE) s cieľom zabezpečiť spravodlivé trhové prostredie.

Mitsotakis oznámil nové opatrenia na medzinárodnom veľtrhu v Solúne v sobotu, keď tiež hovoril o vládnej podpore ľuďom zasiahnutým búrkou Daniel či lesnými požiarmi. "Klimatická kríza je tu a núti nás pozerať sa na veci inak," povedal tiež grécky premiér.