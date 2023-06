Grécka ekonomika v prvom štvrťroku 2023 klesla, prvýkrát od druhého kvartálu 2020. To by mohlo ovplyvniť výsledok celej eurozóny potom, čo sa jej najväčšie hospodárstvo, Nemecko, prepadlo do recesie.

Podľa gréckeho štatistického úradu sa hrubý domáci produkt krajiny v období január až marec 2023 znížil o 0,1 percenta v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi, keď medzikvartálne vzrástol o 1,1 percenta.

K poklesu HDP prispelo zníženie investícií, ktoré nevykompenzovali ani vyššie spotrebiteľské výdavky a export.

Slabý výkon gréckej ekonomiky nasleduje po údajoch z Nemecka, ktoré sa prepadlo do recesie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Celá 20-členná eurozóna by mala oznámiť spresnené údaje za prvý štvrťrok vo 8. júna, pričom analytici odhadujú, že vykáže nulový rast.

Výhľad Grécka na celý tento rok je však stále dobrý. Európska komisia mu minulý mesiac predpovedala hospodársky rast v roku 2023 o 2,4 percenta.

Trhy predpovedajú, že premiér Kyriakos Mitsotakis bude znovuzvolený 25. júna potom, čo v májových voľbách nedosiahol potrebnú väčšinu.

Silný mandát by mu umožnil pokračovať v reformnej a fiškálne zodpovednej ceste, na ktorú sa vydal od prevzatia moci v roku 2019. To podporuje nádeje, že Grécko môže opäť získať ratingovú známku v investičnom pásme, ktorú stratilo pred 13 rokmi.